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        İnşaatın 7'nci katından düşerek öldü

        ANTALYA'da inşaatta mermer yapacakları alanı kontrol eden Ali Şir Ergüş (67), 7'nci kattan merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 16:55 Güncelleme: 27.02.2025 - 17:00
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        İnşaatın 7'nci katından düşerek öldü
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        ANTALYA'da inşaatta mermer yapacakları alanı kontrol eden Ali Şir Ergüş (67), 7'nci kattan merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

        Olay, Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 183 Sokak'ta yer alan 8 katlı inşaatta meydana geldi. 2 oğluyla beraber mermer işi alan Ali Şir Ergüş, kontrol amaçlı inşaata geldi. Burada bir süre mermer yapacakları yeri kontrol eden Ergüş, saat 15.00 sıralarında 7'nci kattan merdiven boşluğuna düştü. Sesi duyan işçiler, aşağıya inerek kontrol ettiklerinde, Ergüş'ü kan içinde gördü. İnşaat çalışanlarının ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Ali Şir Ergüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu haber alıp inşaata gelen Ergüş'ün oğulları, büyük üzüntü yaşadı. Ergüş'ün cansız bedeni savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Ekiplerin incelemesi sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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