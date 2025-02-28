Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Otobüs terminalinde çuvallarda taşınan 1,5 ton ciğer imha edildi

        ANTALYA Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çuvallarla taşınan 1,5 ton karaciğere el koyup, imha etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 12:34 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otobüs terminalinde çuvallarda taşınan 1,5 ton ciğer imha edildi
        ABONE OL

        ANTALYA Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde çuvallarla taşınan 1,5 ton karaciğere el koyup, imha etti.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki denetimlerde, bir otobüsten çuvallar indirildiğini fark etti. Çuvalları kontrol eden ekipler, yaklaşık 1,5 ton karaciğer tespit etti. Sivas'tan gönderildiği belirlenen büyükbaş karaciğerlerini teslim almaya gelen olmazken, soğuk zincirle taşınması gereken ciğere el konuldu, otobüs firmasına ise ceza kesildi. Kepez Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından karaciğerler imha edilmek üzere götürüldü.

        'YASAL İŞLEM BAŞLATTIK'

        Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Zabıta Amiri Mustafa Kaya, taşıma usulüne uygun olmayan gıdaların denetimlerini sürdürdüklerini belirterek, "Ekiplerimiz, Sivas’tan bir otobüs firması tarafından çuvallar içerisinde gıda ürünlerinin taşındığını tespit etti. Yapmış olduğumuz denetimlerde çuvallarda büyükbaş hayvanlara ait karaciğerlerin olduğunu fark edince İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iletişime geçerek yasal işlemleri başlattık. Bu şekilde taşınan gıda ürünlerinin tüketilmesi uygun olmadığı için üzerleri kireçlenerek çukura gömülüp imha edilecek. Bu işlemler kapsamında, taşıyıcı firmaya gerekli cezai işlem uygulandı" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        Yakıt tankeri patladı! Can kayıpları var
        Yakıt tankeri patladı! Can kayıpları var
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        Hakimden üst mahkemeye "Beni davadan alın" yazısı
        Hakimden üst mahkemeye "Beni davadan alın" yazısı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2024 büyüme rakamları açıklandı
        2024 büyüme rakamları açıklandı
        Miras davasında yeni gelişme
        Miras davasında yeni gelişme
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        ABD'den İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklama
        ABD'den İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklama
        Tava ciğerin fiyatı et döneri solladı
        Tava ciğerin fiyatı et döneri solladı
        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak
        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak

        Benzer Haberler

        Patara Deniz Feneri'nin ışığı yüzyıllar sonra yeniden yanacak
        Patara Deniz Feneri'nin ışığı yüzyıllar sonra yeniden yanacak
        Antalyaspor, Fenerbahçe deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor
        Antalyaspor, Fenerbahçe deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor
        DETOUR projesinde Türkiye'deki pilot bölge "Likya yolu" seçildi
        DETOUR projesinde Türkiye'deki pilot bölge "Likya yolu" seçildi
        Akseki'de verem ve kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekildi
        Akseki'de verem ve kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekildi
        2 kişinin öldüğü uçak kazasında 'ucuz benzin' iddiası
        2 kişinin öldüğü uçak kazasında 'ucuz benzin' iddiası
        Kumlucalı judocular okul sporları müsabakalarında 7 madalya kazandı
        Kumlucalı judocular okul sporları müsabakalarında 7 madalya kazandı