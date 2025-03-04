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        Otomobil metrelerce sürüklenip, ağaca çarptı; polis memuru öldü

        ANTALYA'dayol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra metrelerce sürüklenip, bahçedeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü polis memuru Yasin Turan, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 10:17 Güncelleme: 04.03.2025 - 10:20
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        Otomobil metrelerce sürüklenip, ağaca çarptı; polis memuru öldü
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        ANTALYA'dayol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra metrelerce sürüklenip, bahçedeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü polis memuru Yasin Turan, hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Kepez Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Yasin Turan, kullandığı 07 EHC 61 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç, kaldırımdaki ağaçları yerinden söktükten sonra metrelerce sürüklenip, yol kenarındaki bahçede bulunan ağaca çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Araçta sıkışan Yasin Turan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Ağır yaralanan Yasin Turan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Yasin Turan, saat 01.30 sıralarında hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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