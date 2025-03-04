Saklıkent'teki otele tahliye davası; telesiyej ikinci el, elektrik aboneliği yok

ANTALYA Saklıkent Kayak Merkezi'nde, 2022 yılında kayak merkezinin işletmesi verilen firma hakkında, sözleşme şartlarını ihlal ettiği için tahliye davası açıldı. Dava dilekçesinde; modern bir telesiyej yerine 1985 model ikinci el telesiyej yapıldığı, otelin 17 yıl sonra açıldığı, telesiyej elektriğinin Türkiye Ulusal Gözlemevi'nden süzme sayaç kullanılarak alındığı kaydedildi.

Konyaaltı sahiline 47 kilometre uzaklıkta, 2 bin 200 rakımda bulunan Saklıkent Kayak Merkezi'nde, 2002'de 40 yıllığına kiralama sözleşmesi yapan telesiyej ve otel işletmecileriyle mülk sahibi S.S. Beydağları Saklıkent Konut Yapı Kooperatifi yönetimi arasında zaman içerisinde anlaşmazlık yaşandı. Kooperatif yönetimi tarafından telesiyej ve oteli işleten firma hakkında, sözleşme maddelerine aykırı hareket edildiği gerekçesiyle tahliye davası açıldı. Antalya 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava, son duruşmada Antalya 17'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne geçti.

2002'DE DEVRALDI, OTELİ 2019'DA AÇTI

Torosların Beydağları kısmında yer alan Bakırlıdağ kuzey yamacına kurulu 500 dağ evi ve kayak tesislerinden oluşan kayak kompleksi olan Saklıkent Kayak Merkezi'nde yıllardır inşaatı yarım kalan otel, 5 yılda tamamlanması gerekirken 2019 yılında tamamlanıp, 28 Aralık'ta hizmete açıldı. Otelin ilk bölümü 42 oda, 126 yataktan oluştu. Bir sonraki yıl hizmete alınacağı belirtilen ikinci bölümü de 90 oda, 270 yataktan oluşuyor.

'SÖZLEŞME ŞARTLARINI İHLAL' İDDİASI

Kooperatif yönetimi tarafından açılan tahliye davasının ilk bölümünde iki maddenin ihlal edildiği öne sürüldü. İlk maddede, 'Mukavele tarihinden itibaren 18 ay içerisinde modern bir telesiyej kurulup, işletilir hale getirilecektir' ifadesi yer alıyor. İkinci ihlal iddiasına ilişkin maddede ise 'Bu mukavele tarihinden itibaren 5 sene içerisinde şirket evvelce kooperatif tarafından inşa edilip halihazırda kabası tamamlanmış olan ve tabiat şartları ile kullanılmaz hale gelen mevcut bina ve temelleri dahi kullanılamayacak olduğundan, tamamını yıkmak suretiyle aynı yerde veya kiraladığı taşınmazlardan uygun olunan bir yerde asgari en az 60 yataklı oberj otel yapacaktır' deniliyor.

TELESİYEJ İKİNCİ EL VE ESKİ MODEL

Dava kapsamında yapılan bilirkişi incelemesinde, telesiyej mekanik tesisinin 2004 yılında montajının yapılarak kullanıma açıldığı, 1985 imal tarihli ikinci el bir telesiyej olduğu belirlendi. Raporda otelin zamanında yapılmadığına yer verildi.