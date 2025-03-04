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        Saklıkent'teki otele tahliye davası; telesiyej ikinci el, elektrik aboneliği yok

        ANTALYA Saklıkent Kayak Merkezi'nde, 2022 yılında kayak merkezinin işletmesi verilen firma hakkında, sözleşme şartlarını ihlal ettiği için tahliye davası açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 10:36 Güncelleme: 04.03.2025 - 10:40
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        Saklıkent'teki otele tahliye davası; telesiyej ikinci el, elektrik aboneliği yok
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        ANTALYA Saklıkent Kayak Merkezi'nde, 2022 yılında kayak merkezinin işletmesi verilen firma hakkında, sözleşme şartlarını ihlal ettiği için tahliye davası açıldı. Dava dilekçesinde; modern bir telesiyej yerine 1985 model ikinci el telesiyej yapıldığı, otelin 17 yıl sonra açıldığı, telesiyej elektriğinin Türkiye Ulusal Gözlemevi'nden süzme sayaç kullanılarak alındığı kaydedildi.

        Konyaaltı sahiline 47 kilometre uzaklıkta, 2 bin 200 rakımda bulunan Saklıkent Kayak Merkezi'nde, 2002'de 40 yıllığına kiralama sözleşmesi yapan telesiyej ve otel işletmecileriyle mülk sahibi S.S. Beydağları Saklıkent Konut Yapı Kooperatifi yönetimi arasında zaman içerisinde anlaşmazlık yaşandı. Kooperatif yönetimi tarafından telesiyej ve oteli işleten firma hakkında, sözleşme maddelerine aykırı hareket edildiği gerekçesiyle tahliye davası açıldı. Antalya 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava, son duruşmada Antalya 17'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne geçti.

        2002'DE DEVRALDI, OTELİ 2019'DA AÇTI

        Torosların Beydağları kısmında yer alan Bakırlıdağ kuzey yamacına kurulu 500 dağ evi ve kayak tesislerinden oluşan kayak kompleksi olan Saklıkent Kayak Merkezi'nde yıllardır inşaatı yarım kalan otel, 5 yılda tamamlanması gerekirken 2019 yılında tamamlanıp, 28 Aralık'ta hizmete açıldı. Otelin ilk bölümü 42 oda, 126 yataktan oluştu. Bir sonraki yıl hizmete alınacağı belirtilen ikinci bölümü de 90 oda, 270 yataktan oluşuyor.

        'SÖZLEŞME ŞARTLARINI İHLAL' İDDİASI

        Kooperatif yönetimi tarafından açılan tahliye davasının ilk bölümünde iki maddenin ihlal edildiği öne sürüldü. İlk maddede, 'Mukavele tarihinden itibaren 18 ay içerisinde modern bir telesiyej kurulup, işletilir hale getirilecektir' ifadesi yer alıyor. İkinci ihlal iddiasına ilişkin maddede ise 'Bu mukavele tarihinden itibaren 5 sene içerisinde şirket evvelce kooperatif tarafından inşa edilip halihazırda kabası tamamlanmış olan ve tabiat şartları ile kullanılmaz hale gelen mevcut bina ve temelleri dahi kullanılamayacak olduğundan, tamamını yıkmak suretiyle aynı yerde veya kiraladığı taşınmazlardan uygun olunan bir yerde asgari en az 60 yataklı oberj otel yapacaktır' deniliyor.

        TELESİYEJ İKİNCİ EL VE ESKİ MODEL

        Dava kapsamında yapılan bilirkişi incelemesinde, telesiyej mekanik tesisinin 2004 yılında montajının yapılarak kullanıma açıldığı, 1985 imal tarihli ikinci el bir telesiyej olduğu belirlendi. Raporda otelin zamanında yapılmadığına yer verildi.

        USULSÜZ ELEKTRİK KULLANIMI

        Telesiyej tesisini çalıştıran elektriğin 'süzme sayaç' şeklinde temin edildiği ise geçen yıl ortaya çıktı. Geçen yıl Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar yağışı sonrasında hem otelin hem telesiyejin kapalı olması üzerine kooperatif yönetiminin yaptığı incelemede, telesiyej için elektrik aboneliği olmadığı belirlendi. Firmanın, kayak pistlerinin başladığı 2 bin 400 rakımdaki Bakırtepe'deki Türkiye Ulusal Gözlemevi'nin trafosundan süzme sayaç ile elektrik temin ettiği, gözlemevi yönetiminin bu uygulamaya son vermesi üzerine telesiyejlerin elektriksiz kaldığı tespit edildi.

        TRAFODA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

        Elektriğin kesmesi üzerine telesiyejler çalıştırılamadı. Kooperatif yönetimi, bu sorunla ilgili de yeni bir ihlal maddesi olarak bilirkişi talep etti. Bu kapsamda yapılan incelemede hazırlanan bilirkişi raporunda; Saklıkent Kayak Merkezi’nde otel binası ana giriş kapısına ikaz bandı çekilip, otele müşteri kabul edilmediği, otel binasının herhangi bir hizmet vermediği, telesiyejin çalışmadığı, telesiyej durağının hemen üst tarafında Türkiye Ulusal Gözlemevi'ne ait bir yapı bulunduğu, bahse konu bu yapının ve kurulu teleskopların elektrik ihtiyacını karşılamak üzere gözlemevine ait bir trafo tesisinin kurulu olduğu belirtildi. Trafo tesisinin aktif ve çalışır olduğu belirtilen raporda; trafo tesisinin enerji odasında, telesiyeji besleyen müstakil bir pano bulunduğu, pano içerisinde termik manyetik şalterin ve elektronik-elektrik sayacın bulunduğu, tespite konu telesiyejin elektrik beslemesinin gözlemevine ait trafo üzerinden sağlandığı, telesiyejin elektrik sarfiyatının müstakil bir sayaç üzerinden geçtiği kaydedildi. Ayrıca, 21 Ocak 2005 keşif gününden birkaç gün önce elektrik firması personelinin geldiği, telesiyeje elektrik temin eden bahse konu sayaç panosunun bağlantılarını kontrol ederek mühürleme işlemi yaptıkları da belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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