Bakan Kurum: Yuvalarını dönüştüren ailelerimizin mutluluğu her şeye değer

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın İstanbul’da kentsel dönüşüm için başlattığı ‘Yarısı Bizden’ kampanyası ile riskli konutların dönüşümü devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bayrampaşa’da bir aile apartmanının dönüşüm hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı. Ev sahibi Recep Moralı’nın “Yarısı Bizden kampanyası bize ilaç gibi geldi” sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, “Kira ve hibe desteğimizden yararlanarak yuvalarını dönüştüren ailelerimizin şu mutluluğu her şeye değer” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında İstanbul’da riskli 15 bin ev ve iş yerinin dönüşümü ile ilgili çalışmalar sürdürülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyadan faydalanarak 4 katlı aile apartmanını yeniden inşa ettiren Bayrampaşalı ailenin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ev sahibi Recep Moralı’nın “Yarısı Bizden kampanyası bize ilaç gibi geldi” sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, “Kira ve hibe desteğimizden yararlanarak yuvalarını dönüştüren ailelerimizin şu mutluluğu her şeye değer” dedi.

‘BİNAMIZI DEVLET DENETİMİNDE YENİDEN İNŞA ETTİRDİK’

Ev sahibi Asiye Elbüken projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve tüm İstanbullulara ‘Yarısı Bizden’ kampanyası ile ilgili çağrı yaparak, “Eski evimiz 1976 yılında yapılmıştı, baya eskiydi. Babamızdan bize kalmıştı. Kardeşimin eşi kampanyayı duymuş o anlattı. Apartmanda 3 kardeşiz. Hep beraber anlaştık yaptırdık. Şimdi güzel bir şekilde yaşıyoruz. Kentsel dönüşümün verdiği kira yardımından ve hibe desteğinden yararlandık, bize çok iyi oldu. Devlet denetiminde yeniden inşa ettirdik. Her şeyi takip ettiler. Herkese tavsiye ederiz” ifadelerini kullandı.

‘BU PROJE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRIR’

Aileyi kampanyadan yararlanmaya ikna eden emekli hak sahibi Veli Tunalı ise sürece dair şunları söyledi:

“Müteahhitle de görüştükten sonra kampanyadan yararlanabileceğimizi söylediler. Gerekli evraklarımı toparladıktan sonra paramız hesabımıza yattı. İnşaata daha önce başlamıştık. Yarısı Bizden Kampanyası gelince işimiz daha da hızlanmış oldu. Kısa sürede sonuca ulaştık. Bize can suyu oldu. Soruyor insanlar; biz de doğruları anlatıyoruz. Güzel bir kampanya olduğunu söylüyoruz. İnsanlar müracaat etsin. Bu proje kentsel dönüşümü hızlandırır. İmkanları yetersiz olanlara da katkı sağlar.”