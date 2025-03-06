Avrupalı kadınların çiçeği Antalya'dan

ANTALYA'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için 'Dünyanın çiçek merkezi' Hollanda başta olmak üzere, 34 ülkeye 9 milyon dolar değerinde 75 milyon dal çiçek ihraç edildi.

Turizm kadar örtü altı üretimde de adından söz ettiren Antalya, kesme çiçek sektöründe hem iç piyasaya hem de Avrupa ülkelerine çiçek gönderip, ülke ekonomisine katkı sağlıyor. 'Dünyanın çiçek merkezi' olarak kabul edilen ve en büyük çiçek mezadının bulunduğu Hollanda'ya dahi çiçek ihraç eden Antalyalı sektör temsilcileri, savaştaki iki ülke Rusya ve Ukrayna'ya da çiçek ihraç ediyor. 34 Avrupa ülkesinin hala çiçek tedarikçisi konumundaki turizm kentinden, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için 9 milyon dolar değerinde 75 milyon dal çiçek gönderildi. Yılbaşı ve sevgililer gününün aksine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için karanfilin kırmızısı yerine, diğer renkleri daha çok tercih edildi.

'GEÇEN YILA ORANLA YÜZDE 10 ARTIŞ VAR'

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, çiçek sevkiyatının sonuna yaklaştıklarını ifade etti. TIR ve uçak kargolarla çiçeklerin gönderildiğini belirten Yılmaz, 2025 yılına da hızlı başladıklarını söyledi. En çok ihracatını artıran 5 sektörden biri olduklarını belirten Yılmaz, "Son parti ürünlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Sektörümüz geçen yılın kadınlar gününe kıyasla yüzde 10 artış yakaladı. 75 milyon dallık sevkiyatımız oldu. 9 milyon dolarlık gelir bekliyoruz. Hollanda başta olmak üzere İngiltere, Almanya, Romanya, Ukrayna ve Rusya'ya çiçek gönderdik. Bu yıl kadınlar gününde karanfilin kırmızı rengi yerine diğer renklerine ilgi daha çok oldu" dedi.