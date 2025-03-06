Antalya'dan Afyonkarahisar'a 7 yaban keçisi

ANTALYA'da Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndan 2'si erkek, 7 yaban keçisi, Afyonkarahisar'da doğal ortama bırakıldı.

Türkiye'de yaban hayatının geliştirilmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya'da DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndan 2'si erkek 7 yaban keçisi, Afyonkarahisar'a gönderildi. Daha önce doğal yaşam alanı olan Afyonkarahisar'da tam noktası açıklanmayan bölgede doğaya salınan yaban keçilerinin yeniden bu uygun habitatta popülasyonun artırılması hedefleniyor. DKMP 5'inci Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki bölgenin yeşil otlakları, yabani meyveleri, dik kayalıkları ve yıl boyu akan dereleriyle ideal yaşam alanı sunduğu belirtildi.

ZARAR VERENE HEM HAPİS HEM PARA CEZASI

Diğer yandan DKMP Genel Müdürlüğü'nün avlanması yasak yabani hayvanların 2024-2025 av döneminde avlanmaları halinde ödenecek tazminat bedellerine göre; yaban keçileri için belirlenen bedel 650 bin TL. Doğaya salınan bu yaban keçilerine zarar verenlere 650 bin TL tazminat, idari para cezası ve ayrıca 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.