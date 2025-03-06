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        Antalya'dan Afyonkarahisar'a 7 yaban keçisi

        ANTALYA'da Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndan 2'si erkek, 7 yaban keçisi, Afyonkarahisar'da doğal ortama bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 14:25 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:30
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        Antalya'dan Afyonkarahisar'a 7 yaban keçisi
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        ANTALYA'da Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndan 2'si erkek, 7 yaban keçisi, Afyonkarahisar'da doğal ortama bırakıldı.

        Türkiye'de yaban hayatının geliştirilmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya'da DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndan 2'si erkek 7 yaban keçisi, Afyonkarahisar'a gönderildi. Daha önce doğal yaşam alanı olan Afyonkarahisar'da tam noktası açıklanmayan bölgede doğaya salınan yaban keçilerinin yeniden bu uygun habitatta popülasyonun artırılması hedefleniyor. DKMP 5'inci Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki bölgenin yeşil otlakları, yabani meyveleri, dik kayalıkları ve yıl boyu akan dereleriyle ideal yaşam alanı sunduğu belirtildi.

        ZARAR VERENE HEM HAPİS HEM PARA CEZASI

        Diğer yandan DKMP Genel Müdürlüğü'nün avlanması yasak yabani hayvanların 2024-2025 av döneminde avlanmaları halinde ödenecek tazminat bedellerine göre; yaban keçileri için belirlenen bedel 650 bin TL. Doğaya salınan bu yaban keçilerine zarar verenlere 650 bin TL tazminat, idari para cezası ve ayrıca 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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