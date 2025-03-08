Kanser nedeniyle hayatını kaybeden başpolise veda

AKCİĞER kanseri tedavisi sırasında yaşamını yitiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde görevli kıdemli başpolis Ufuk Öcal (52) için Emniyet Müdürlüğü binasında veda töreni yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde görevli kıdemli başpolis Ufuk Öcal'a yaklaşık 3 ay önce yapılan tetkikleri sonucu akciğer kanseri teşhisi konuldu. Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Ufuk Öcal, dün akşam hayatını kaybetti. Öcal için bugün Antalya Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nda veda töreni düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, Öcal'ın çalışma arkadaşları, eşi Yasemin Öcal, kızları Meryem Sena, Ceylin, Ayşe Nehir ve yakınları törene katıldı. Saygı duruşuyla başlayan törende Ufuk Öcal'ın öz geçmişi okundu. Öcal'ın yakınları, törende gözyaşlarını tutamadı ve ayakta durmakta da zorluk çekti. Duaların edilmesinden sonra Ufuk Öcal'ın Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangası tarafından omuzlara alındı. Cinayet Büro Amirliği'nde görevli mesai arkadaşları da hep birlikte tabuta omuz verdi.

Omuzlarda taşınarak cenaze aracına konulan Ufuk Öcal, toprağa verilmek üzere Konyaaltı'ndaki Boğaçayı Mezarlığı'na götürüldü. Cinayet Büro Amirliği'nde yıllardır görev yapan, çalışkanlığı ve mesleğine olan tutkusuyla bilinen Ufuk Öcal'ın sayısız asayiş olayının aydınlatılmasında öncü olduğu belirtildi.