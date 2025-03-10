2 ay önce evlendiği hemşire eşini satırla öldürdü (2)

Antalya'da eşi Halit Can Sakman tarafından satırla öldürülen Sevcan Demir Sakman'ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı. Cenaze alındığı sırada anne Havva Ünay, baba Günay Demir, kız kardeşi Ekin Demir ve yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Ekin Demir, iki yakınının yardımıyla ayakta durabildi. Yakınlarının kolunda yürüyen Günay Demir'in, İskenderun'da kızının ölüm haberini alınca kalp spazmı geçirdiği, tedavisinin ardından Antalya'ya geldiği öğrenildi. Sevcan Demir Sakman'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere İskenderun'a götürüldü.

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