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        2 ay önce evlendiği hemşire eşini satırla öldürdü (2)

        BABASIÜZÜNTÜDEN KALP SPAZMI GEÇİRMİŞAntalya'da eşi Halit Can Sakman tarafından satırla öldürülen Sevcan Demir Sakman'ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 14:52 Güncelleme: 10.03.2025 - 14:55
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        2 ay önce evlendiği hemşire eşini satırla öldürdü (2)
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        BABASIÜZÜNTÜDEN KALP SPAZMI GEÇİRMİŞ

        Antalya'da eşi Halit Can Sakman tarafından satırla öldürülen Sevcan Demir Sakman'ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı. Cenaze alındığı sırada anne Havva Ünay, baba Günay Demir, kız kardeşi Ekin Demir ve yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Ekin Demir, iki yakınının yardımıyla ayakta durabildi. Yakınlarının kolunda yürüyen Günay Demir'in, İskenderun'da kızının ölüm haberini alınca kalp spazmı geçirdiği, tedavisinin ardından Antalya'ya geldiği öğrenildi. Sevcan Demir Sakman'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere İskenderun'a götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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