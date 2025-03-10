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        Alanya'da sıcak hava; sahiller doldu

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sıcak havayı fırsat bilenler, sahillere akın etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 16:50 Güncelleme: 10.03.2025 - 16:55
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        Alanya'da sıcak hava; sahiller doldu
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sıcak havayı fırsat bilenler, sahillere akın etti.

        Meteoroloji verilerine göre ilçede bugün hava sıcaklığı 18 dereceye kadar yükselirken, deniz suyu sıcaklığı 17 derece ölçüldü. Güneşli havayı değerlendirmek isteyen tatilciler, dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajları başta olmak üzere sahillere akın etti. Bazı turistler denizde serinlerken, bazıları güneşlenmeyi ve sahilde yürüyüş yapmayı tercih etti. Tatilcilerin yanı sıra Antalyalılar da güneşli havanın keyfini çıkardı, çocuklu ailelerin plajda vakit geçirdikleri gözlemlendi.

        SICAKLIKLAR ARTIYOR

        Meteoroloji tahminlerine göre; Alanya'da sıcaklıkların hafta boyunca yükselmesi bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri 20 dereceye yaklaşan sıcaklıkların perşembe günü 22, cuma günü 23, cumartesi günü 25 dereceye kadar çıkması öngörülüyor. Pazar günü ise parçalı bulutlu bir hava ile birlikte sıcaklığın 24 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        'BAHAR HAVASI KENDİNİ HİSSETTİRMEYE BAŞLADI'

        Alanya'da yaz-kış denize girdiğini belirten Sami Nefes, "7 yıldır Alanya'da yaşıyorum. Yaz-kış burada denize giriyorum. Bazen memleketime gidiyorum, hava her zaman değişkendir; ama önemli olan bizim havamız. Bahar havası kendini hissettirmeye başladı, sıcaklıklar gittikçe artıyor. Deniz şu an temiz, yabancı turistler de suya giriyor. Alanya her haliyle çok güzel, buradaki konaklama sayısı da günbegün artıyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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