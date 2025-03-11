Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Davulcu gelmeyen mahallenin muhtarı hoparlör ile sahura kaldırıyor

        ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde Muhtar Tekin Korucu, sahura uyandıracak davulcu gelmeyince taşınabilir hoparlörden davul sesi ve maniler açıp, cadde cadde dolaşarak mahalleliyi uyandırmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 13:43 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Davulcu gelmeyen mahallenin muhtarı hoparlör ile sahura kaldırıyor
        ABONE OL

        ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde Muhtar Tekin Korucu, sahura uyandıracak davulcu gelmeyince taşınabilir hoparlörden davul sesi ve maniler açıp, cadde cadde dolaşarak mahalleliyi uyandırmaya başladı.

        Korkuteli'ne bağlı Aşağıpazar Mahallesi Muhtarı Tekin Korucu, ramazan ayında davulcu gelmeyince halkı sahura kaldırmak için kendince bir çözüm buldu. Taşınabilir bir ses sistemi edinen Muhtar Korucu, davul ve manilerden oluşan bir müzik çalma listesi oluşturdu. Bu listeyi ses sistemine yükleyen Korucu, sahur vakti elinde hoparlörle cadde cadde dolaşıp, mahalleliyi sahura kaldırıyor.

        'TAKDİR EDİLDİ'

        Tekin Korucu, "Mübarek ramazan ayının 4'te 1'ini bitirmemize rağmen mahallemize sahura kaldırmak için ramazan davulcusu henüz gelmedi. Vatandaşın talebine bahane değil, çözüm üretmek için ses sistemine davul ve güzel mani sesleri yükleyerek vatandaşlarımı sahura kaldırdım. Yeni nesil de bu örf ve adetleri unutmasın diye yapılan bu çalışma vatandaşlarımız tarafından da takdir edildi. Telefonum kilitlendi, 'Muhtarım bizim sokaktan da geçer misin' mesajlarına cevap veremez oldum. Mahallem için gecemi gündüzüme katıp çalışmaya devam edeceğim. Ama sahur için ramazan davulcusu arkadaşlarımızı sokaklarımızda görmek istiyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        Suriye liderinden özeleştiri
        Suriye liderinden özeleştiri
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?

        Benzer Haberler

        Antalya'da evde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi
        Antalya'da evde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi
        Antalya'da trafik kural ihlali yapan 2 sürücüye cezai işlem uygulandı
        Antalya'da trafik kural ihlali yapan 2 sürücüye cezai işlem uygulandı
        Turizm tedarikçileri nisanda Bodrum'da buluşacak
        Turizm tedarikçileri nisanda Bodrum'da buluşacak
        Antalya'da üretimi ve satışı yasak 2 papağana el konuldu
        Antalya'da üretimi ve satışı yasak 2 papağana el konuldu
        AKRA Gran Fondo Antalya, nisanda Kemer'de düzenlenecek
        AKRA Gran Fondo Antalya, nisanda Kemer'de düzenlenecek
        Serik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Serik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı