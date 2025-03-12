Alman turistte yeni rekor bekleniyor

ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 2025 yılında 60 milyon Alman’ın tatil planı yaptığını, Almanlar arasında Türkiye'nin en çok tercih edilen ikinci ülke olduğunu söyledi. Yavuz, geçen yıl 6 milyon 650 bin Alman turist geldiğini, bu yıl rakamın 7-8 milyonu bulmasını beklediklerini kaydetti.

Dünyanın en büyük turizm fuarı ITB Berlin, önceki yıllara göre daha sönük geçti. Özellikle Türk turizmciler açısından vize ve uzun süren pasaport kontrolleri gibi olumsuzluklar tepki çekti. Ancak turizmciler Almanya'dan umutla döndü. Yaklaşık 20 yıldır ITB Berlin Fuarı'na katıldığını belirten Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, bütün salonları gezmeye, önemli destinasyonlara göz atmaya çalıştığını belirterek, bu yıl fuarın eski günlerinden gittikçe uzaklaşıp, kan kaybetmeye başladığını söyledi. Pandemi sonrası süreçte ITB Berlin'in zamanın gerisinde kaldığını dile getiren Yavuz, "Katılımcı sayısından stantlara, dekorlardan konferanslara kadar geriye düşüş ya da yerinde sayma hali mevcut. Fuar böylesine önemli ve dinamik bir sektörün hızına yetişemiyor. Dijitalleşen dünyada kendisini yenileyemeyen, yeni fikirler üretemeyen fuarlar kan kaybetmeye mahkum" dedi.

TÜRKLER OLMADAN FUAR OLMUYOR

Bu yıl ITB Berlin'in önceki yıllara çok daha sönük geçtiğini, bunun en önemli nedeninin Türk turizmcilere uygulanan vize engeli olduğunu belirten Recep Yavuz, "Fuar 5 günden 3 güne düşmüş. Bence Antalya Fuarı'nın bile gerisinde kaldı artık eski fonksiyonunu taşımıyor. Vizeden dolayı gidemeyen Türk vatandaşları çok oldu. Türk vatandaşları olmadan Berlin Fuarı da çok sönük geçiyor. Berlin fuarına her zaman, en çok katılım Türkiye'den olur ve 2 bin kişiyi aşardı. Gidiş ve dönüşte havalimanındaki pasaport kontrolü ve işlemler işkenceye dönüştü ve çok tepki çekti. Bu yıl katılan Türk turizmci sayısı 1000'i bile bulmadı. ITB Berlin Fuarı artık demode olmaya başladı" dedi

YENİ RAKİPLER GELİYOR

ITB Berlin'in en yoğun katılımcılarının yıllardır genellikle Türkiye, İspanya ve Yunanistan'dan olduğunu anlatan Yavuz, "Bu sene vize engeline takılan Türklerin daha az olması gözden kaçmadı. Dünya turizminin göz bebeği klasik Akdeniz ülkelerine doğudan yeni rakipler geliyor. Mısır, Tunus, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Katar saha kenarında ısınıyor. Birileri oyundan çıkacak. Uzun yıllardır dünyaya en çok turist gönderen 3 ülkeden biri olan Almanya'daki tatil eğilimi fuara katılan, katılmayan birçok ülkenin merceğinde" diye konuştu.