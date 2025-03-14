İmparator Septimius Severus heykeli, başına kavuştu (2)

KALEİÇİ'NDECUMA NAMAZINI KILDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik ile AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ile birlikte cuma namazını Kaleiçi'nde eski adıyla 'Kesik Minare' olarak bilinen ve restore edilen tarihi Şehzade Korkut Camisi'nde kıldı. Şehzade Korkut Camisi'nin çok eski, milattan sonra 6-7'nci yüzyıllarda kilise olarak inşa edildiğini belirten Bakan Ersoy, "1480-1530 yılları arasında Şehzade Korkut tarafından camiye dönüştürüldü. Tabii uzun süreçler sırasında 6 kere farklı dönemlerde restorasyon ve inşaatlar yapıldı geçmiş zamanda. O yüzden çok zorlu bir restorasyon süreci geçirdi. Hem bahçesinde hem içerisinde bulunan 1300'den fazla taş kataloglandı ve numaralandırıldı. Bilim adamlarının yaptığı uzun çalışmalar ve uygulamalar sonrasında olması gerektiği yere her taş tekrar monte edilerek, cami restorasyonu meşakkatli bir süreç sonunda tamamlandı. Geçmişe baktığınız zaman 1896'da yangın felaketiyle karşılaşmıştı ve 126 yıl boyunca ihmal vardı. Ama 2017 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ile başlattığımız çalışmayla valilikle koordineli bir şekilde buranın restorasyon çalışması başladı ve tamamlanmış oldu. Artık hem ibadete hem de ziyarete açılmış oldu. Yabancı turistlerin de çok ilgisini çeken, çok nadide bir eseri tekrar kazandırmış olduk" dedi.