Antalya merkezli 6 ilde tefeci suç örgütü operasyonu: 45 gözaltı (2)

ŞÜPHELİLERDEN8'İ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı, Antalya merkezli 6 ilde tefeci organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında, 45 şüpheliden 26'sının Antalya'nın Manavgat ilçesinde gözaltına alındığı kaydedildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda pazartesi sabahı gözaltına alınan şüpheliler için sulh ceza hakimliğinden 2 günlük gözaltı süresi alındı. Manavgat'taki karakollarda yer kalmayınca şüphelilerin bazıları Serik ilçesine gönderildi. Jandarma ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan şüpheliler dün ve bugün adliyeye sevk edildi. Sorgulanan örgüt elebaşı Cemal Fidan ile avukatlar Mustafa Gül ve Mustafa Özer, Mehmet Avcı, Hacı Ertek, Mehmet Emin Kılıç, Cihan Avcı, Tahsin Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin adliyede işlemlerinin sürdüğü belirtildi.