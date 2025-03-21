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        Antalya'da 'İmamoğlu' gerginliği

        ANTALYA'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden göstericilerle polis arasında gerginlik yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 08:13 Güncelleme: 21.03.2025 - 08:15
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        Antalya'da 'İmamoğlu' gerginliği
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        ANTALYA'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden göstericilerle polis arasında gerginlik yaşandı.

        Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, Antalya'da akşam saatlerinde proteste edildi. Emek ve Demokrasi Güçleri üyesi grup, Aydın Kanza Parkı önünde toplanıp, Cumhuriyet Meydanına yürümek istedi. Bu sırada, polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Yapılan görüşmelerin ardından yürüyüşlerine izin verilen grup, Cumhuriyet Meydanına geldikleri sırada polis bariyerlerini aşmaya çalıştı. Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Olaylar sırasında 2 gösterici yaralandı.

        Diğer yandan Akdeniz Üniversitesi kampüsünde toplanan öğrenciler, kampüs dışına çıkarak yürüyüşe geçti. Bariyeri aşmaya çalışan öğrencilerle polis biber gazıyla müdahale etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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