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        Antalya'da 9 aydır kayıp kişi, 'Yer altı görüntüleme cihazı' ile arandı

        ANTALYA'da 8 ay 20 gün önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan Ali Can Demirci'nin (33) yakınlarının, ormanda bir iz bulması üzerine durum polise bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 18:50 Güncelleme: 21.03.2025 - 18:55
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        Antalya'da 9 aydır kayıp kişi, 'Yer altı görüntüleme cihazı' ile arandı
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        ANTALYA'da 8 ay 20 gün önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan Ali Can Demirci'nin (33) yakınlarının, ormanda bir iz bulması üzerine durum polise bildirildi. Belirlenen alan 'Yer altı görüntüleme cihazı' ve kadavra köpeği 'Mia' tarafından aranmasına rağmen herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

        Fatih Mahallesi'nde eşi ve 3 çocuğu ile yaşayan Ali Can Demirci, arkadaşları N.Ö., A.K., H.K. ve M.B. ile 29 Haziran 2024 Cumartesi günü Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde yer alan ormana eğlenmeye gitti. Demirci'nin eve dönmemesi ve cep telefonuna ulaşılamaması üzerine eşi, polise kayıp müracaatında bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında, Demirci'nin yanındaki 4 arkadaşı gözaltına alındı. Şüphelilerden A.K.'nın ifadesinde, sahil parkına girdikten yarım saat sonra, H.K.'nın 2 saat sonra ayrıldığını söylediği öğrenildi. N.Ö.'nün de alkolün etkisiyle sızdığını, sabah uyandığında arkadaşlarının yanında olmadığını gördüğünü öne sürdüğü kaydedildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Aile ve yakınları araştırmanın derinleştirilmesi adına ulusal bir kanalda programa çıksa da herhangi bir sonuca ulaşamadı.

        ORMANDA AYAKKABI BULUNDU

        Ali Can Demirci'nin kardeşi Mehmet Ali Demirci, ağabeyinin arkadaşı M.B.'den kardeşinin cesedinin ormanda olduğu bilgisini alınca adrese gitti. Burada, olay günü orada bulunanlardan birine ait ayakkabının da görülmesi üzerine Mehmet Ali Demirci durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine Cinayet Büro Amirliği, Suç ve Araştırma ekipleri, olay yeri inceleme ve kadavra köpeği 'Mia' sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ilk olarak aileyle görüştü. Bu esnada polis ekibi gelmeden M.B.'nin, olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Ekipler M.B.'yi arama çalışmalarına başladı.

        YER ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZI İLE ARAMA YAPILDI

        Antalya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi envanterine yeni alınan 'Yer altı görüntüleme cihazı' olay yerine getirildi. Cihazı kuran polis memuru daha sonra alanda arama çalışması gerçekleştirdi. Bir süre alanda cihazla arama yapan ekibe, kadavra köpeği 'Mia' da katıldı. Hem yerin 2 metre altına kadar görüş sağlayan 'Yer altı görüntüleme cihazı' hem de kadavra köpeği 'Mia' herhangi bir bulguya rastlayamayınca ekipler normale döndü. 8 ay 20 gündür kayıp olan Ali Can Demirci'nin ailesi ve yakınları, bir sonuca ulaşılamaması üzerine evlerine döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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