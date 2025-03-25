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        Türkiye'de tüberküloz oranı düşüşte

        AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Doç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 13:07 Güncelleme: 25.03.2025 - 13:10
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        Türkiye'de tüberküloz oranı düşüşte
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        AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Nurgül Bozkurt, Türkiye'de tüberküloz oranının sıklığının azaldığını belirterek hastalığın her 100 bin kişiden 14'ünde görüldüğünü söyledi.

        AÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurgül Bozkurt, 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, halk arasında 'verem' olarak bilinen tüberkülozun insanlık tarihi kadar eski ancak tamamen tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurgularken, Türkiye'de tüberküloz oranının sıklığının azaldığını belirtti.

        TARİH BOYUNCA ÖNEMİNİ KORUDU

        Tüberkülozun milattan önceki dönemlerden itibaren bilinen bir hastalık olduğunu belirten Bozkurt, "18'inci yüzyılın sonlarına kadar hastalığın nedeni bilinmiyordu. Ancak bu dönemde tüberkülozun bir enfeksiyon hastalığı olduğu anlaşıldı. Tarih boyunca kan tükürme gibi dramatik semptomları nedeniyle pek çok filme ve esere konu olmuştur. Hastalığın en yaygın belirtileri, öksürük, balgam, ateş, gece terlemesi ve özellikle öğleden sonra yükselen ateş. Bu belirtiler hastalar tarafından genellikle üşütme ya da basit bir enfeksiyon gibi algılanıyor. Ancak erken teşhis edilmezse tüberküloz akciğerde kalıcı hasara neden olabilir" dedi.

        TÜRKİYE'DE TÜBERKÜLOZ ORANI

        Doç. Dr. Bozkurt, dünya genelinde tüberkülozun hala yaygın olduğunu belirterek, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hala güncelliğini koruyor. 1970'li yıllarda sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarından sonra biraz daha sıklığı azalmıştır. 100 binde 14 kadar bir sıklığı var. Dünyada da Güney Afrika gibi ülkelerde sıklık biraz daha fazla. Ama gelişmiş ülkelerde çok fazla sıklığı görülmüyor. Bizim de ülkemiz buna paralel gidiyor" diye konuştu.

        TEDAVİ ÜCRETSİZ VE DEVLET KONTROLÜNDE

        Tüberkülozun günümüzde tamamen tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Bozkurt, "Tüberküloz tanısı konulduktan sonra hastalar, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Verem Savaşı Dispanserlerine yönlendirilir. Tedavi tamamen ücretsizdir ve hastalar herhangi bir katkı payı ödemez. Hastalar sadece ilaçlarını almakla bırakılmaz, mutlaka bir sağlık çalışanı ya da aileden bir gönüllü tarafından ilaç kullanımı takip edilir. Bu yönteme Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) denir ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilmektedir. Önceden 2 yıla kadar sürebilen tedavi günümüzde Sağlık Bakanlığı tarafından 6 aya indirildi. İlk 2 ay daha yoğun ilaç kullanımı gerektirirken, sonraki dört ayda tedavi iki ilaçla devam ediyor. Ancak ilaçların düzenli kullanılmaması durumunda dirençli tüberküloz gelişebiliyor ve tedaviyi daha da zorlaştırıyor" dedi.

        BULAŞICI BİR HASTALIK, ÖNLEM ŞART

        Tüberkülozun solunum yoluyla bulaştığını özellikle aynı evi paylaşan kişilerde yüksek bulaş riski bulunduğunu belirten Doç. Dr. Bozkurt, "Tüberküloz hastası bir kişinin yakın temaslıları da mutlaka sağlık kontrolünden geçirilmeli. Ülkemizde bu muayeneler Verem Savaşı Dispanserlerinde ücretsiz yapılıyor" diye konuştu.

        VEREM AŞISI BEBEKLİKTE KORUMA SAĞLIYOR

        Verem aşısının bebeklik döneminde uygulandığını hatırlatan Doç. Dr. Bozkurt, erişkin yaşta bu aşının koruyuculuğunun düşük olduğunu söyledi. Doç. Dr. Bozkurt, "Erişkinlerde korunmanın en etkili yolu, tüberküloz hastalarının erken teşhis edilip tedavi edilmesidir. Uzun süren öksürük, balgam, öğleden sonra yükselen ateş ve gece terlemesi gibi belirtileri olan kişilerin vakit kaybetmeden doktora başvurması gerekir. Tüberküloz, erken teşhis ve düzenli tedavi ile tamamen iyileşebilen bir hastalıktır" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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