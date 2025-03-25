Türkiye'de tüberküloz oranı düşüşte

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Nurgül Bozkurt, Türkiye'de tüberküloz oranının sıklığının azaldığını belirterek hastalığın her 100 bin kişiden 14'ünde görüldüğünü söyledi.

AÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurgül Bozkurt, 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, halk arasında 'verem' olarak bilinen tüberkülozun insanlık tarihi kadar eski ancak tamamen tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurgularken, Türkiye'de tüberküloz oranının sıklığının azaldığını belirtti.

TARİH BOYUNCA ÖNEMİNİ KORUDU

Tüberkülozun milattan önceki dönemlerden itibaren bilinen bir hastalık olduğunu belirten Bozkurt, "18'inci yüzyılın sonlarına kadar hastalığın nedeni bilinmiyordu. Ancak bu dönemde tüberkülozun bir enfeksiyon hastalığı olduğu anlaşıldı. Tarih boyunca kan tükürme gibi dramatik semptomları nedeniyle pek çok filme ve esere konu olmuştur. Hastalığın en yaygın belirtileri, öksürük, balgam, ateş, gece terlemesi ve özellikle öğleden sonra yükselen ateş. Bu belirtiler hastalar tarafından genellikle üşütme ya da basit bir enfeksiyon gibi algılanıyor. Ancak erken teşhis edilmezse tüberküloz akciğerde kalıcı hasara neden olabilir" dedi.

TÜRKİYE'DE TÜBERKÜLOZ ORANI

Doç. Dr. Bozkurt, dünya genelinde tüberkülozun hala yaygın olduğunu belirterek, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hala güncelliğini koruyor. 1970'li yıllarda sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarından sonra biraz daha sıklığı azalmıştır. 100 binde 14 kadar bir sıklığı var. Dünyada da Güney Afrika gibi ülkelerde sıklık biraz daha fazla. Ama gelişmiş ülkelerde çok fazla sıklığı görülmüyor. Bizim de ülkemiz buna paralel gidiyor" diye konuştu.

TEDAVİ ÜCRETSİZ VE DEVLET KONTROLÜNDE

Tüberkülozun günümüzde tamamen tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Bozkurt, "Tüberküloz tanısı konulduktan sonra hastalar, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Verem Savaşı Dispanserlerine yönlendirilir. Tedavi tamamen ücretsizdir ve hastalar herhangi bir katkı payı ödemez. Hastalar sadece ilaçlarını almakla bırakılmaz, mutlaka bir sağlık çalışanı ya da aileden bir gönüllü tarafından ilaç kullanımı takip edilir. Bu yönteme Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) denir ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilmektedir. Önceden 2 yıla kadar sürebilen tedavi günümüzde Sağlık Bakanlığı tarafından 6 aya indirildi. İlk 2 ay daha yoğun ilaç kullanımı gerektirirken, sonraki dört ayda tedavi iki ilaçla devam ediyor. Ancak ilaçların düzenli kullanılmaması durumunda dirençli tüberküloz gelişebiliyor ve tedaviyi daha da zorlaştırıyor" dedi.