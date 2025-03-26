Arkadaş katiline müebbet talebi

ANTALYA'da aralarında borç meselesi bulunan ve sevgilisine tokat atan arkadaşı Alper Aldemir'i (45) öldüren Kadir Can İbicek (20) hakkında ömür boyu hapis cezası istendi.

Olay, 20 Mayıs 2024'te akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Alper Aldemir, olaydan 1 hafta önce aynı mahallede oturan arkadaşı Kadir Can İbicek ile kız arkadaşı Hatice Ç.'yi (32) evinde bir gün misafir etti. İbicek, Aldemir'den 4 bin lira borç istedi. Aldemir parayı verdi ancak iddiaya göre aradan geçen sürede geri alamadı. 3 kişi yakın zamanda yeniden buluştu ve Alper Aldemir, Hatice Ç.'nin cüzdanını alarak borç ödendiğinde geri vereceğini söyleyerek ayrıldı.

YARIM SAAT SONRA YAKALANDILAR

Kadir Can İbicek ve kız arkadaşı Hatice Ç., önceden tanıdıkları 07 T 0754 plakalı taksiyi kullanan M.T. ile cüzdanı almak için Alper Aldemir'in evine gitti. Taksiden inen Hatice Ç., kapıda karşılaşıp tartıştığı Alper Aldemir tarafından tokatlandı. Hatice Ç.'nin çığlık atması üzerine taksiden inen erkek arkadaşı İbicek, elindeki tabancayla Aldemir'e ateş edip öldürdü. Aynı taksiyle kaçan Kadir Can İbicek ve Hatice Ç., olaydan yarım saat sonra yakalandı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen sevgililer ile taksi şoförü M.T. gözaltına alındı. Şüphelilerden İbicek tutuklandı, sevgilisi Hatice Ç. ile taksi şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.