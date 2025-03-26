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        Arkadaş katiline müebbet talebi

        ANTALYA'da aralarında borç meselesi bulunan ve sevgilisine tokat atan arkadaşı Alper Aldemir'i (45) öldüren Kadir Can İbicek (20) hakkında ömür boyu hapis cezası istendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 11:56 Güncelleme: 26.03.2025 - 11:56
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        Arkadaş katiline müebbet talebi
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        ANTALYA'da aralarında borç meselesi bulunan ve sevgilisine tokat atan arkadaşı Alper Aldemir'i (45) öldüren Kadir Can İbicek (20) hakkında ömür boyu hapis cezası istendi.

        Olay, 20 Mayıs 2024'te akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Alper Aldemir, olaydan 1 hafta önce aynı mahallede oturan arkadaşı Kadir Can İbicek ile kız arkadaşı Hatice Ç.'yi (32) evinde bir gün misafir etti. İbicek, Aldemir'den 4 bin lira borç istedi. Aldemir parayı verdi ancak iddiaya göre aradan geçen sürede geri alamadı. 3 kişi yakın zamanda yeniden buluştu ve Alper Aldemir, Hatice Ç.'nin cüzdanını alarak borç ödendiğinde geri vereceğini söyleyerek ayrıldı.

        YARIM SAAT SONRA YAKALANDILAR

        Kadir Can İbicek ve kız arkadaşı Hatice Ç., önceden tanıdıkları 07 T 0754 plakalı taksiyi kullanan M.T. ile cüzdanı almak için Alper Aldemir'in evine gitti. Taksiden inen Hatice Ç., kapıda karşılaşıp tartıştığı Alper Aldemir tarafından tokatlandı. Hatice Ç.'nin çığlık atması üzerine taksiden inen erkek arkadaşı İbicek, elindeki tabancayla Aldemir'e ateş edip öldürdü. Aynı taksiyle kaçan Kadir Can İbicek ve Hatice Ç., olaydan yarım saat sonra yakalandı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen sevgililer ile taksi şoförü M.T. gözaltına alındı. Şüphelilerden İbicek tutuklandı, sevgilisi Hatice Ç. ile taksi şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        'ÖLDÜRME KASTIM YOKTU'

        Tutuklu sanık Kadir Can İbicek ile cinayete yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen tutuksuz sanıklar M.T. ve Hatice Ç.'nin Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. 'Tasarlayarak kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Kadir Can İbicek, öldürme kastı bulunmadığını söyledi. Tutuksuz sanık Hatice Ç., konuştukları esnada maktulün elinde silah olduğunu belirtti. Tutuksuz sanık M.T. de suçu olmadığını söyleyerek beraatini talep etti.

        'OLAY YERİNE ÖLDÜRMEK İÇİN GELMİŞLER'

        Maktul Alper Aldemir'le aynı evde yaşayan kız arkadaşı Hülya Sarı, "Alper onlara para vermişti. Konuşmak için aradılar. Önce sokakta bağırmaya başladılar. Ancak olay yerine öldürmek için gelmişler. Alper, vücudunun iki yanından vuruldu. Sonra da koşarak olay yerinden kaçtılar" dedi. Oğlunun cinayete kurban gittiğini belirten Safiye Aldemir de başka birilerinin azmettirmiş olabileceğini kaydetti. Mütalaayı açıklayan duruşma savcısı, Kadir Can İbicek için 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istedi. Savcı ayrıca tutuksuz 2 sanık için 'Yardım ve yataklık' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Duruşma ertelendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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