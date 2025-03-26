17 yaşındaki Arda'yı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşı Arda Bağuç'u (17) tabancayla başından vurup öldüren Sercan Baki Davran'a (27), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'ndeki oto yıkamacıda işe başlayan Arda Bağuç, Sercan Baki Davran ve Enes Emre K., 7 Mart 2024'te saat 21.30 sıralarında kaldıkları konteynerde alkol aldı. Telefonda kız arkadaşıyla konuşan Sercan Baki Davran'ın elindeki tabanca, iddiaya göre Arda Bağuç'un başına doğrulttuğu sırada ateş aldı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi, Arda Bağuç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Bağuç'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ARKADAŞI, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Arkadaşları ifadelerinde, Bağuç'un intihar ettiğini ileri sürdü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tabancanın bulunduğu konum ile ateş edilen noktanın farklılık gösterdiğini belirledi. Gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Enes Emre K. ifadesinde; Sercan Baki Davran'ın, Arda Bağuç'a tabancayla ateş ettiğini söyledi. Davran'ın cinayeti işlediğini itiraf eden Enes Emre K., işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Arda Bağuç'u tabanca ile başından vurduktan sonra polise 'intihar etti' diyen ve suçlamaları kabul etmeyen Sercan Baki Davran ise 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Antalya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılamasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Sercan Baki Davran salonda hazır bulunurken, farklı bir suçtan cezaevinde olan ve 'Delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme' suçundan yargılanan Enes Emre K., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Aynı suçtan yargılanan tutuksuz sanıklar Ş.T., H.M. ve H.A. ise duruşmaya katılmadı. Mahkemede önceki beyanlarını tekrarlayan Sercan Baki Davran, Arda Bağuç'u öldürmediğini söyledi.

Enes Emre K. ise olayla bir ilgisi olmadığını, Arda ile aralarında husumet bulunmadığını, Sercan'la da iyi anlaştıklarını kaydetti.

Mahkeme heyeti, Sercan Baki Davran'ı 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum ederken, cezasında herhangi bir indirim uygulamadı. Enes Emre K. ve diğer sanıklar ise 'Suç delillerini gizleme' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası aldı.

'HİÇBİR İNDİRİM UYGULANMADI'

Adaletin yerini bulduğunu kaydeden Arda Bağuç'un ailesinin avukatı Utku Uzun, “Arda Bağuç cinayetinin dosyasında nihai karar çıktı. Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Bu, 17 yaşındaki kardeşimizi geri getirmeyecek. Ama en azından ailenin içindeki kora bir damla da olsa su serpmiş oldu. Adaletin tecelli ettiği kanaatindeyiz. Biz her duruşmaya Adana'dan geldik. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası en üst hadden verildi, hiçbir takdir indirimi uygulanmadı. Bilinçli taksir ve olası kastla ilgili beyanlara itibar edilmedi. Bu anlamda çıkan karardan hukuki anlamda memnunuz" dedi.