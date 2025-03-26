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        Antalya'da hastanede yangın; hastalar tahliye edildi (4)

        DUMANTAHLİYESİ İÇİN CAMLAR KIRILDIAntalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde çıkan yangın sırasında B Blok'ta 4 ameliyatın devam ettiği, yangın alarmının devreye girmesiyle ameliyatların sonlandırılıp, hastaların A Blok'taki ameliyathanelere götürüldüğü kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 14:28 Güncelleme: 26.03.2025 - 14:30
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        Antalya'da hastanede yangın; hastalar tahliye edildi (4)
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        DUMANTAHLİYESİ İÇİN CAMLAR KIRILDI

        Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde çıkan yangın sırasında B Blok’ta 4 ameliyatın devam ettiği, yangın alarmının devreye girmesiyle ameliyatların sonlandırılıp, hastaların A Blok’taki ameliyathanelere götürüldüğü kaydedildi. Diğer yandan, yangın sırasında duman tahliyesi için Acil Servis ile B Blok’taki bazı camların itfaiye ekipleri tarafından kırıldığı öğrenildi. Yine Acil Servis bölümündeki bir duvarın iş makinesiyle yıkılarak, duman tahliyesinin sağlandığı belirtildi. Dumandan etkilenen personel ve hastalara ise hastanenin kantin bahçesinde müdahale edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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