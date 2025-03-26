Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da hastanede yangın; hastalar tahliye edildi (5)

        'NASILİNDİĞİMİZİ BİLMİYORUZ'Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Ortopedi bölümünde tedavi gören Osman Kirkit, 6 gündür yatılı tedavi gördüğünü, eşinin fark etmesiyle yangından kurtulduklarını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 14:40 Güncelleme: 26.03.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da hastanede yangın; hastalar tahliye edildi (5)
        ABONE OL

        'NASILİNDİĞİMİZİ BİLMİYORUZ'

        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Ortopedi bölümünde tedavi gören Osman Kirkit, 6 gündür yatılı tedavi gördüğünü, eşinin fark etmesiyle yangından kurtulduklarını söyledi. Kirkit, "Asansöre binerken bile aşırı duman vardı. Nasıl indiğimizi bilmiyoruz. Sağlık çalışanları diğer hastaları kurtarmak için kendilerini öne attı. Çalışanlar baya zarar gördü. Biri bayıldı" dedi.

        'NEFES ALAMAZ DURUMA GELMİŞTİM'

        Yangına yemek yerken yakalandıklarını belirten hasta Ali Osman Karakurt ise “Yemeği bıraktık, hemen çıkmaya çalıştık. Başımda kızım refakatçıydı. Bölümde çalışan bütün sağlıkçılara teşekkür ederiz. Canla başla çalışarak, kendi canlarını hiçe sayarak bizi kurtardılar. Acil servisin asansörüyle indik aşağıya. Nefes alamaz duruma gelmiştim dumandan dolayı. Şükür, kurtulduk. Kalkmam mümkün değildi. Kızıma, 'Kaç sen şuradan, hayatını kurtar. Yanarsam yanayım' dedim. O da 'Babacığım ben seni bırakamam' dedi ve ikimiz de kurtulduk" diye konuştu.

        'CANLARINI HİÇE SAYDILAR'

        Babasıyla birlikte kurtarıldıklarını kaydeden hasta yakını Hatice Filiz, "Ekip çok güzel çalıştı. Serviste yatanların hepsini kurtardılar. Hemşiremiz en son dumandan öyle etkilendi ki bayıldı. Hemşireler bizim için canlarını hiçe saydı. Gayet güzel bir şekilde atlattık. Tahliyeler çok hızlı oldu. Panik de yapmadık" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        Biraz yavaş diye yazdı ama... Öldüren kaza kamerada!
        Biraz yavaş diye yazdı ama... Öldüren kaza kamerada!
        Arkadaş katiline istenen ceza açıklandı!
        Arkadaş katiline istenen ceza açıklandı!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        "Beni sattın"
        "Beni sattın"
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        İhanet ettiğini kabul etti
        İhanet ettiğini kabul etti
        Derbi öncesi para mesaisi!
        Derbi öncesi para mesaisi!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        Yolcu uçağında "Uçağınızı bombalayacağız" demişti... Cezası belli oldu!
        Yolcu uçağında "Uçağınızı bombalayacağız" demişti... Cezası belli oldu!
        Motosikletliyi silahla tehdit etti!
        Motosikletliyi silahla tehdit etti!
        Silahlar çekildi! 1 ölü, 3 ağır yaralı... Kanlı kavga!
        Silahlar çekildi! 1 ölü, 3 ağır yaralı... Kanlı kavga!
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!

        Benzer Haberler

        Antalya'da hastanede yangın; hastalar tahliye edildi (4)
        Antalya'da hastanede yangın; hastalar tahliye edildi (4)
        Antalya'da "Uluslararası Side'den Girit'e Kültür ve Lezzet Festivali" düzen...
        Antalya'da "Uluslararası Side'den Girit'e Kültür ve Lezzet Festivali" düzen...
        Antalya'da hastanede yangın; hastalar tahliye edildi (3)
        Antalya'da hastanede yangın; hastalar tahliye edildi (3)
        Antalya'da organize tarım bölgesi için çalışma başlatıldı
        Antalya'da organize tarım bölgesi için çalışma başlatıldı
        Antalya'da hastanede yangın; hastalar tahliye edildi (2)
        Antalya'da hastanede yangın; hastalar tahliye edildi (2)
        Antalya'da hastanede yangın; hastalar tahliye edildi
        Antalya'da hastanede yangın; hastalar tahliye edildi