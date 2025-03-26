Antalya'da hastanede yangın; hastalar tahliye edildi (5)

'NASILİNDİĞİMİZİ BİLMİYORUZ'

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Ortopedi bölümünde tedavi gören Osman Kirkit, 6 gündür yatılı tedavi gördüğünü, eşinin fark etmesiyle yangından kurtulduklarını söyledi. Kirkit, "Asansöre binerken bile aşırı duman vardı. Nasıl indiğimizi bilmiyoruz. Sağlık çalışanları diğer hastaları kurtarmak için kendilerini öne attı. Çalışanlar baya zarar gördü. Biri bayıldı" dedi.

'NEFES ALAMAZ DURUMA GELMİŞTİM'

Yangına yemek yerken yakalandıklarını belirten hasta Ali Osman Karakurt ise “Yemeği bıraktık, hemen çıkmaya çalıştık. Başımda kızım refakatçıydı. Bölümde çalışan bütün sağlıkçılara teşekkür ederiz. Canla başla çalışarak, kendi canlarını hiçe sayarak bizi kurtardılar. Acil servisin asansörüyle indik aşağıya. Nefes alamaz duruma gelmiştim dumandan dolayı. Şükür, kurtulduk. Kalkmam mümkün değildi. Kızıma, 'Kaç sen şuradan, hayatını kurtar. Yanarsam yanayım' dedim. O da 'Babacığım ben seni bırakamam' dedi ve ikimiz de kurtulduk" diye konuştu.