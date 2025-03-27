Bayramın yıldızı KKTC ve Antalya

BU yıl kış mevsiminin ardından gelen ilk tatil fırsatı olan Ramazan Bayramı’nda en büyük ilgiyi, birçok sanatçının da beş yıldızlı otellerde konser vereceği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Antalya görüyor. Sanatçılı otellerde gecelik kişi başı fiyat, 35 bin- 200 bin TL arasında değişiyor. Bayram tatilinde Antalya'daki otellerden, yüzde 70- 95 oranında doluluk bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Ramazan Bayramı, 30- Mart- 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Bayram tatili, arife günü olan 29 Mart Cumartesi günü başlayıp, 6 Nisan Pazar günü sona erecek. Bazı aileler, tatil için yaz günlerini aratmayan hava sıcaklıklarının yaşandığı Antalya ve KKTC'yi tercih ediyor.

Antalya'da özellikle Belek, Kundu, Lara, Kemer, Konyaaltı ve Side, Alanya bölgelerindeki otellerin birçoğu turizm sezonunu Ramazan Bayramı ile açıyor. Bu bayramda sanatçılı konserlerin yoğunluğu da dikkati çekiyor. Sanatçıların en çok konser vereceği bölge KKTC olurken, KKTC'yi Antalya takip ediyor. Sanatçıların konser vereceği otellerdeki gecelik kişi başı fiyatlar ise 35-40 bin TL'den başlayıp ultra her şey dahil 200 bin TL'ye kadar çıkıyor.

ÜNLÜ İSİMLERİN KONSERLERİ Birçok sanatçı bayramda sahnede olacak. Özellikle KKTC, Antalya gibi tatil bölgelerindeki beş yıldızlı otellerde sahneye çıkacak sanatçılardan bazıları ise bayramda iki, hatta üç şehirde konsere çıkacak. Gülşen İstanbul, İzmir ve KKTC'de, Derya Bedavacı KKTC, Antalya ve Bursa'da, Özcan Deniz İstanbul ve KKTC'de, Funda Arar Antalya ve KKTC'de konser verecek. Antalya Kemer'de Tan Taşçı, Derya Bedavacı, Ziynet Sali, Gökhan Tepe, Deniz Seki. Belek'te Erkan Güleryüz, Sibel Can, Funda Arar, Altay, Tuğçe Çolakoğlu, Işın Karaca, Aşkın Nur Yengi, Kundu'da Ayta Sözeri ve Buray sahnede olacak. KKTC'de Hadise, Aleyna Tilki, Niran Ünsal, Öykü Gürman, Zeynep Bastık, Emrah, İrem Derici, Linet, Işın Karaca, Bülent Ersoy, Kibariye, Ege, Özcan Deniz, Yıldız Tilbe, Serkan Kaya, Derya Uluğ, Simge Sağın, Hande Yener, Mahsun Kırmızıgül, Ebru Gündeş, Hakan Altun, Gülben Ergen ve Koray Avcı, Volkan Konak, Funda Arar, Gülşen, Sıla, Melek Mosso konser verecek. Bakü'de Tarkan, Sapanca'da Ceylan Ertem ve Deniz Seki, Afyonkarahisar'da Manuş Baba ve Altay, Yalova'da Ekin Uzunlar, İstanbul'da Merve Özbey gibi isimlerin konserleri olacak.

'REZERVASYONLARIN DAHA DA ARTMASINI BEKLİYORUZ’ Akdeniz Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Nevruz Bayramıyla başlayan turizm sezonunda otellerin hemen ardından Ramazan Bayramı ile dolulukların daha da artacağını belirterek, “Aslında kış tatili için de uygun bir zaman dilimi olmasına rağmen yine Antalya tercih edildi. Son dakika rezervasyonlarıyla dolulukların daha da artmasını bekliyoruz" dedi. DOLULUKLARIN YÜZDE 90'I AŞMASI BEKLENİYOR Ramazan Bayramının hareketli geçeceğini belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, “Ramazan her sene 10 gün öne geliyor, yavaş yavaş kışa doğru geçiyoruz, günler biraz daha kısalıyor. Ama bu bayramda havalar da çok iyi görünüyor. Antalya'da hem münferit ziyaretçiler hem aile ziyaretleriyle bayram döneminin hareketli geçeceğini düşünüyoruz. Şu anda rezervasyonlarımızdan memnunuz. Bu yıl Paskalya da bu tarihe denk geliyor. 11-12 Nisan itibarıyla Avrupa'da Paskalya Bayramı kutlanıyor. Oradan da çok ciddi bir rezervasyon akışı geldiğinden çok hareketli geçecek. Nisan ayında otellerimizde doluluk oranının yüzde 90-95'lere kadar çıkacağını düşünüyorum" dedi.