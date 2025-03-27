'Büyük ustalar' Gürel ve Erdoğmuş, 2025 Dünya Kupası'nda

AVRUPA Bireysel Satranç Şampiyonası'nda 8 puana ulaşan büyük ustalar (GM) Ediz Gürel ve Yağız Kaan Erdoğmuş, 2025 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası, 14- 27 Mart tarihleri arasında Romanya'da düzenlendi. Dünyanın en prestijli satranç turnuvaları arasında yer alan şampiyonada, 40 ülkeden 375 sporcu hamle yaptı. Şampiyonada Türkiye adına yarışan 16 yaşındaki GM Ediz Gürel ile 13 yaşındaki GM Yağız Kaan Erdoğmuş, 11 turda 8 puana ulaştı. GM Yağız Kaan Erdoğmuş şampiyonayı 9'uncu, GM Ediz Gürel ise 10'uncu sırada tamamladı.

İki Türk 'büyük usta', kıta şampiyonasında elde ettikleri bu derecelerle 'Dünya Satranç Şampiyonluğu' yolundaki önemli turnuvalardan 2025 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. En İyi Genç Sporcular kategorisinde ise GM Yağız Kaan Erdoğmuş birinci, GM Ediz Gürel ikinci oldu.