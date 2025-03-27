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        Davutoğlu: Türkiye'de gerçek anlamda siyasi ahlak devrimi şart

        GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye'de gerçek anlamda bir siyasi ahlak devrimi şart.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 16:30 Güncelleme: 27.03.2025 - 16:35
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        Davutoğlu: Türkiye'de gerçek anlamda siyasi ahlak devrimi şart
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        GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye'de gerçek anlamda bir siyasi ahlak devrimi şart. Antalya'nın havası gibi tertemiz bir siyaset dönemi başlasın" dedi.

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir dizi ziyaret kapsamında Antalya'ya geldi. Davutoğlu, partisinin il başkanlığı binasında partililer ve vatandaşlarla buluştu. Programda Saadet Partisi ve DEVA Partisi'nin il başkanları da yer aldı. Antalya'da birçok noktada ziyaret gerçekleştireceğini belirten Davutoğlu, "Her zaman 'Ne kadar Konyalıysam o kadar Antalyalıyım' derim. Dağın bir tarafı Antalya, diğer tarafı Konya'dır. Tam o sınırın üzerindeyim. Dolayısıyla Antalya'ya gelmek benim için sılaya gelmektir" dedi.

        Ramazan boyunca farklı illerde iftar programları düzenlediklerini belirten Ahmet Davutoğlu, "İlk defa bu ramazan halkımızın büyük kesiminin iftar sofrasını toparlama kaygısı taşıdığını gördüm. Esnaf iftarımızda birkaç yüz metrelik mesafede yürürken hanımefendiler yanıma gelip, 'İftara ekmeğimiz yok, pidemiz yok, acaba bir yardımda bulunabilir misiniz?' dedi. Orta halli oldukları aşikar olan bu kadınlar aslında bir şey istemezlerdi. Türkler istemez çünkü. Ama bu dönem çok zorlu geçiyor" diye konuştu.

        'MELİH GÖKÇEK'TEN DE HESAP SORULMALI'

        Son günlerde siyasi olayları yakından takip ettiğini belirten Davutoğlu, "Ramazan demek; rahmet demek, merhamet demek, huzur demek. Ama ülkemizde yıllarca sürdürülen bir soruşturmada, bir ramazan gününde operasyon yapılarak kutuplaşma tırmandırıldı. Hukuksuzluğun ve demokratik değerlerin ayaklar altına alındığı bir dönemi tekrar yaşatıyorlar. Eğer gerçekten yolsuzluklarla mücadele etmek istiyorsanız sadece muhalif belediyelerden değil, geçmişteki iktidar mensuplarından da hesap sormalısınız. Mansur Yavaş'tan hesap soruluyorsa, Melih Gökçek'ten de sorulmalı. İmamoğlu'na yönelik iddialar varsa, AK Parti döneminde bekleyen 36 dosya da gündeme gelmeli. Türkiye'de gerçek anlamda bir siyasi ahlak devrimi şart. Antalya'nın havası gibi tertemiz bir siyaset dönemi başlasın. Var mısınız?" dedi.

        'BİZİM KADAR BASKIYA MARUZ KALMIŞ 2'NCİ PARTİ YOKTUR'

        Partisinin siyasi baskılara maruz bırakıldığını belirten Ahmet Davutoğlu, "Bizleri baskıyla tasfiye etmeye çalıştılar. Her türlü medya ambargosu ve trol çetelerini kurdular. Türk siyasetinde bizim kadar baskıya maruz kalmış, engellenmiş 2'nci bir parti yoktur. Çok şey yaşadık. Dimdik, Elif gibi ayaktayız. Partimizin içinde operasyon yapmaktan tutun, ahlaksız transferlerle siyaseti kirletmeye kadar genel başkan yardımcılarımıza sokak ortasında saldırılmasına kadar gittiler. Çile çekeceğiz ama gelecek nesillere iyi bir gelecek bırakacağız" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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