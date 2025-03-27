Davutoğlu: Türkiye'de gerçek anlamda siyasi ahlak devrimi şart

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye'de gerçek anlamda bir siyasi ahlak devrimi şart. Antalya'nın havası gibi tertemiz bir siyaset dönemi başlasın" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir dizi ziyaret kapsamında Antalya'ya geldi. Davutoğlu, partisinin il başkanlığı binasında partililer ve vatandaşlarla buluştu. Programda Saadet Partisi ve DEVA Partisi'nin il başkanları da yer aldı. Antalya'da birçok noktada ziyaret gerçekleştireceğini belirten Davutoğlu, "Her zaman 'Ne kadar Konyalıysam o kadar Antalyalıyım' derim. Dağın bir tarafı Antalya, diğer tarafı Konya'dır. Tam o sınırın üzerindeyim. Dolayısıyla Antalya'ya gelmek benim için sılaya gelmektir" dedi.

Ramazan boyunca farklı illerde iftar programları düzenlediklerini belirten Ahmet Davutoğlu, "İlk defa bu ramazan halkımızın büyük kesiminin iftar sofrasını toparlama kaygısı taşıdığını gördüm. Esnaf iftarımızda birkaç yüz metrelik mesafede yürürken hanımefendiler yanıma gelip, 'İftara ekmeğimiz yok, pidemiz yok, acaba bir yardımda bulunabilir misiniz?' dedi. Orta halli oldukları aşikar olan bu kadınlar aslında bir şey istemezlerdi. Türkler istemez çünkü. Ama bu dönem çok zorlu geçiyor" diye konuştu.