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        Engelli hayvanlar için 'yuva' çağrısı

        ANTALYABüyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Aslı Kılıç, trafik kazası sonucu engelli kalan veya terk edilen hayvanların sahiplenilmesi çağrısında bulunarak, "Engelli hayvanlar da diğerleri gibi rahatça yaşayabiliyor, onları sokağa bırakamayız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 09:51 Güncelleme: 04.04.2025 - 09:55
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        Engelli hayvanlar için 'yuva' çağrısı
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        ANTALYABüyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Aslı Kılıç, trafik kazası sonucu engelli kalan veya terk edilen hayvanların sahiplenilmesi çağrısında bulunarak, "Engelli hayvanlar da diğerleri gibi rahatça yaşayabiliyor, onları sokağa bırakamayız" dedi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, trafik kazası geçirmiş veya terk edilmiş engelli hayvanlar için özel yaşam alanları oluşturuldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner İşleri Şube Müdürü Aslı Kılıç, bu hayvanların sahiplenilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu.

        'EKSTRA BİR BAKIM GEREKTİRMİYOR'

        Barınağa getirilen hayvanların büyük kısmının sahipsiz bırakıldığını belirten Aslı Kılıç, "Bize gelen hayvanların çoğu zamanında sahiplenilmiş ancak bakılamayarak terk edilmiş hayvanlar. Trafik kazası sonucu engelli kalan köpek ve kedilerimiz de var. Bu hayvanlar, sokakta tekrar yaşayamayacakları için bakım merkezimizde kalıyor" dedi.

        Engelli hayvanların bakımı konusunda yanlış bir algı olduğuna dikkati çeken Kılıç, "Üç bacaklı ya da görme engelli bir kedi ve köpek, diğer hayvanlar gibi rahatça yaşayabiliyor. Ekstra bir bakım gerektirmiyor. Sahiplenme konusunda bu hayvanlara öncelik verilmesini istiyoruz. Engelli hayvanlar da diğerleri gibi rahatça yaşayabiliyor, onları sokağa bırakamayız. Sahiplenirken önceliğimiz bu çocuklar olsun" diye konuştu.

        'HERKESİ BEKLİYORUZ'

        Kılıç, "Engelli dostlarımızın da sıcak yuvaya ihtiyacı var. Onların sahiplenilmesi hem hayatını güzelleştirecek hem de yeni sahiplerine sevgi dolu bir dost kazandıracaktır" dedi. Engelli hayvanları sahiplenmek isteyen vatandaşları bakımevine davet eden Kılıç, "Evde yaşamlarını sürdürmeleri onlar için daha kolay. İhtiyaçları daha fazla olduğundan engelli hayvanlarımızın sahiplenilmesi için herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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