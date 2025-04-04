Engelli hayvanlar için 'yuva' çağrısı

ANTALYABüyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Aslı Kılıç, trafik kazası sonucu engelli kalan veya terk edilen hayvanların sahiplenilmesi çağrısında bulunarak, "Engelli hayvanlar da diğerleri gibi rahatça yaşayabiliyor, onları sokağa bırakamayız" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, trafik kazası geçirmiş veya terk edilmiş engelli hayvanlar için özel yaşam alanları oluşturuldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner İşleri Şube Müdürü Aslı Kılıç, bu hayvanların sahiplenilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu.

'EKSTRA BİR BAKIM GEREKTİRMİYOR'

Barınağa getirilen hayvanların büyük kısmının sahipsiz bırakıldığını belirten Aslı Kılıç, "Bize gelen hayvanların çoğu zamanında sahiplenilmiş ancak bakılamayarak terk edilmiş hayvanlar. Trafik kazası sonucu engelli kalan köpek ve kedilerimiz de var. Bu hayvanlar, sokakta tekrar yaşayamayacakları için bakım merkezimizde kalıyor" dedi.

Engelli hayvanların bakımı konusunda yanlış bir algı olduğuna dikkati çeken Kılıç, "Üç bacaklı ya da görme engelli bir kedi ve köpek, diğer hayvanlar gibi rahatça yaşayabiliyor. Ekstra bir bakım gerektirmiyor. Sahiplenme konusunda bu hayvanlara öncelik verilmesini istiyoruz. Engelli hayvanlar da diğerleri gibi rahatça yaşayabiliyor, onları sokağa bırakamayız. Sahiplenirken önceliğimiz bu çocuklar olsun" diye konuştu.