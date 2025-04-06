Kaçak göçmen, yanında kedisiyle yakalandı

ANTALYA'nın Kaş ilçesi açıklarında 3 lastik botta, 80 düzensiz göçmen kurtarıldı. Gözaltına alınan organizatör şüphelisi A.K. tutuklanırken, 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Bottaki bir kadının, kedisini yanından ayırmadığı görüldü.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı yüzer unsur ekipleri tarafından düzensiz göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, Türk karasularında 2 lastik bot içerisinde 12'si çocuk olmak üzere 42 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı saatlerde sahilden yaklaşık 18 deniz mili mesafede yarı batık vaziyette olan düzensiz göçmen botu durdurularak, 13'ü çocuk 38 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerden bir kadının, yanında kedisinin olduğu görüldü. Göçmenlerin Avrupa'ya gitmek istediği, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği belirtildi. Aramalarda, 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Teknede yakalanan düzensiz göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen A.K., gözaltına alındı.