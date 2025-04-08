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        Tiyatro yönetmenine, çocuğa istismardan 14 yıl sonra dava

        ANTALYA'da tiyatro eğitimine giden ve o dönem 13 yaşında olan Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 15:24 Güncelleme: 08.04.2025 - 15:24
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        Tiyatro yönetmenine, çocuğa istismardan 14 yıl sonra dava
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        ANTALYA'da tiyatro eğitimine giden ve o dönem 13 yaşında olan Y.E.’ye (27) cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen tiyatro yönetmeni- yazar Ü.Z.A. (51), 14 yıl sonra hakim karşısına çıktı.

        2011 yılında halası Y.E.’yi, anne ve babasının ayrılığından etkilenmemesi için özel bir oda tiyatrosuna yazdırdı. İddiaya göre tiyatro yönetmeni-yazar Ü.Z.A. bir süre sonra öğrencisine duygusal konuşmalar yaparak aşk şiirleri yazdı. Aynı yılın mart ayında Ü.Z.A., Y.E.'ye bir e-posta hesabı açıp, şifresini yazdığı kağıt verdi. Y.E., e-posta adresinin 'taslaklar' bölümüne girdiğinde, kendisine yazılmış aşk şiirlerini gördü. Ü.Z.A., iddiaya göre 2011 yılının Temmuz ayında Y.E.'ye cinsel istismarda bulundu. Ü.Z.A.'nın Y.E.'ye aldığı deri kaplı defteri evde bulan Y.E.'nin annesi, yaşananlardan haberdar oldu. Y.E., geçen yıl Ü.Z.A’dan şikayetçi oldu.

        'Çocuğun cinsel istismarı' ile suçlanan sanık Ü.Z.A., Antalya 4’üncü Ağır ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Taraflar, avukatları ve duruşma salonunda yer aldı. Ü.Z.A. savunmasında suçlamaları reddederek, “Bana iftira atılmaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Platonik bir aşk vardı. Sözlü ya da fiili eylemim yok. Birlikte birçok ilçeye gösteri turnesine gittik. Annesi bir gün bana telefon açtı. Anı defterini bulmuş, telefonda iftira atıp, hakaret etti. Bunun üzerine bir kafede babası ve amcasıyla buluştuk. Babası, bu yaşta bu tür şeylerin doğal olduğunu söyledi. Sohbet edip, el sıkıştık. Babası 'Kızımla görüşme' dedi. Ben de bir baba olduğum için 'Tamam' dedim. 14 senedir Y.E. ile görüşmedim. Yıllar sonra İzmir Kitap Fuarı'nda karşılaştık, selamlaştık" dedi.

        FUARDA KARŞILAŞIP, TEPKİ GÖSTERMİŞ

        Y.E. ise yıllar sonra Ü.Z.A. ile 2017 yılında İzmir Kitap Fuarı'nda karşılaştıklarını belirterek, “Fuarda arkadaşımla karşılaştım. Ü.Z.A.’yı gördüm. 'Senin kızın 13 yaşında biriyle beraber olsa ne yapardın' dedim. Daha sonra numarasını bulup 'Kendini ihbar et' dedim. Savunma dilekçesine tüm eski erkek arkadaşlarımla fotoğraflarımı koymuş, çok korkuyorum. Tutuklanmasını talep ediyorum" dedi.

        TUTUKSUZ YARGILANACAK

        Y.E.'nin avukatı Yağmur Burçin Sayın, müvekkilinin psikiyatri raporlarını mahkemeye sundu. Duruşma savcısı, sanığın tutuklanmasını, tutukluluk olmadığı takdirde adli kontrol hükümleri uygulanmasını talep etti. Sanığın şikayetçiye yakınlaşmaması ve iletişim aracılığı ile ulaşmaması için tedbir kararı da istendi. Mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verirken, herhangi bir adli kontrol hükmü uygulamadı.

        Duruşmanın ardından açıklama yapan Y.E.'nin avukatı Yağmur Burçin Sayın, “Sanığın çelişkili savunmalarına kesinlikle itibar etmiyoruz, etmeyeceğiz de. Suçtan kaçmaya yönelik vermiş olduğu hiçbir savunma geçerli değildir. Dosyaya sunmuş olduğu hiçbir delil de geçerli değildir. Müvekkilimizin ifadesi pedagog eşliğinde alındı, duruşma salonuna kendisi getirilmedi. Her ne kadar yüzleşmek istemişse de duruşmaya alınmadı" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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