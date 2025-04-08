Tiyatro yönetmenine, çocuğa istismardan 14 yıl sonra dava

ANTALYA'da tiyatro eğitimine giden ve o dönem 13 yaşında olan Y.E.’ye (27) cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen tiyatro yönetmeni- yazar Ü.Z.A. (51), 14 yıl sonra hakim karşısına çıktı.

2011 yılında halası Y.E.’yi, anne ve babasının ayrılığından etkilenmemesi için özel bir oda tiyatrosuna yazdırdı. İddiaya göre tiyatro yönetmeni-yazar Ü.Z.A. bir süre sonra öğrencisine duygusal konuşmalar yaparak aşk şiirleri yazdı. Aynı yılın mart ayında Ü.Z.A., Y.E.'ye bir e-posta hesabı açıp, şifresini yazdığı kağıt verdi. Y.E., e-posta adresinin 'taslaklar' bölümüne girdiğinde, kendisine yazılmış aşk şiirlerini gördü. Ü.Z.A., iddiaya göre 2011 yılının Temmuz ayında Y.E.'ye cinsel istismarda bulundu. Ü.Z.A.'nın Y.E.'ye aldığı deri kaplı defteri evde bulan Y.E.'nin annesi, yaşananlardan haberdar oldu. Y.E., geçen yıl Ü.Z.A’dan şikayetçi oldu.

'Çocuğun cinsel istismarı' ile suçlanan sanık Ü.Z.A., Antalya 4’üncü Ağır ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Taraflar, avukatları ve duruşma salonunda yer aldı. Ü.Z.A. savunmasında suçlamaları reddederek, “Bana iftira atılmaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Platonik bir aşk vardı. Sözlü ya da fiili eylemim yok. Birlikte birçok ilçeye gösteri turnesine gittik. Annesi bir gün bana telefon açtı. Anı defterini bulmuş, telefonda iftira atıp, hakaret etti. Bunun üzerine bir kafede babası ve amcasıyla buluştuk. Babası, bu yaşta bu tür şeylerin doğal olduğunu söyledi. Sohbet edip, el sıkıştık. Babası 'Kızımla görüşme' dedi. Ben de bir baba olduğum için 'Tamam' dedim. 14 senedir Y.E. ile görüşmedim. Yıllar sonra İzmir Kitap Fuarı'nda karşılaştık, selamlaştık" dedi.