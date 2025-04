Otelciler, yangına dayanıklı kapı için süre istedi

ANTALYA'da itfaiye ekiplerinin denetimlerinde, yangına dayanıklı kapı olmadığı için bazı otellerin ruhsatı askıya alınmaya başlandı. Antalya'da küçük otelci ve pansiyoncular, valilik önünde toplanarak, kapı değişimi için tedarik ve montaj sorunu nedeniyle ek süre istedi.

Yangın Yönetmeliği'nin 50'nci maddesine göre otel, motel, pansiyon ve misafirhanelerin oda giriş kapıları, koridor kapıları ve şaft kapılarının yangına dayanıklı olmasına yönelik denetimlerde bazı otellerin ruhsatı askıya alınmaya başlandı. Türkiye'de en çok otelin bulunduğu kentte, denetimler önce küçük otellerden başlatıldı. 4-5 yıldızlı otellerin de denetlenmesini isteyen otelciler, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin bilgilendirme toplantısında, yangına dayanıklı kapı değişimi için ek süre talep etti. Gergin geçen toplantının ardından otelciler önce valilik önünde toplandı. Burada açıklamada bulunan küçük otelciler, ardından Muratpaşa Kaymakamlığı önünde toplandı.

RUHSATLAR ASKIYA ALINIYOR

Antalya Turistik Otelciler ve Pansiyoncular Birliği (AKTOB) adına yapılan açıklamada, kentte valilik ve turizm il müdürlüğünün aldığı kararla Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün denetimlere basit konaklama tesisi işletmelerden başladığı belirtildi. Açıklamada, “Kontrol ekipleri il müdürlüğünden almış olduğu liste ile işletmeleri kontrol etmekte, eksikleri tespit ettikten sonra valilik, kaymakamlık ve en son ilçe belediyelerine ilgili yazı iletilmektedir. Bu yazının sonucu olarak birçok otelin ruhsatı askıya alınmıştır. Yıllardan beri devam eden yönetmeliğin uygulaması değiştirilerek, halihazırda almış olduğumuz tedbirlere ilave tedbirler istenmiştir. Önceden bilgi sahibi olmadığımız ilave tedbirlerin kontrol sonrası çok kısa süre içerisinde tamamlanması neredeyse imkansızdır. İlave tedbirlerin tamamlanması için belirli bir süre de bizlere gelen yazılarda belirtilmemiştir" denildi.

“Bu sebeple özellikle oda kapıları ile ilgili olarak, tedarik, montaj süreleri ve turizm sezonunun bitiş tarihi de göz önüne alındığında sadece kapı konusunda bir eksiği varsa, basit kusurlu olarak bu kusurun giderilmesi için 6 ay süre verilmesi en önemli talebimizdir."

‘KAPI ÜRETEN 4 FİRMADA KUYRUK VAR’

Valilik önünde otelciler adına konuşan Yasin Salim, şehir merkezinde yaklaşık bin otel ve pansiyon bulunduğunu belirterek, “Şu anda belediyeler otellerimizi kapatmaya başladı. Sebebi; herkes her şeyini yaptı, yerine getiremediğimiz bir tane şey kaldı. Sadece her odaya yangına 30 dakika dayanıklı kapı. Her otelde en az 40-50 kapı var, bazılarında 200'e de çıkıyor. Normal kapı fiyatı 5,5- 6 bin lira. Bu kapıların tanesi 18 bin 500 liradan başlıyor, 28 bine kadar çıkıyor. Ayrıca herkes fiyatları da şişirdi. Sebebine gelince Türkiye genelinde bu işi yapan 4 firma var. Bu firmalara sipariş verdik, en az teslimi 1 aydan başlıyor. Kuyruk oluştuğu için bu kadar otelin kapısı aynı anda değişmeyeceği için 2-3 ay süreler veriliyor" dedi.

24 SAAT SÜRE VERİLDİ