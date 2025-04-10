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        Antalya'da ambulans ile otomobil çarpıştı; 3 yaralı

        ANTALYA'da hasta götüren ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada, ambulans şoförü Burcu Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 18:50 Güncelleme: 10.04.2025 - 18:55
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        Antalya'da ambulans ile otomobil çarpıştı; 3 yaralı
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        ANTALYA'da hasta götüren ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada, ambulans şoförü Burcu Ö., otomobil sürücüsü Ahmet Güngör ile eşi Özlem Güngör yaralandı.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde meydana geldi. Kepez Devlet Hastanesi'ne hasta götüren Burcu Ö. yönetimindeki 07 FVG 51 plakalı ambulans, 6753 sokak üzerinden seyir halinde olan Ahmet Güngör'ün kullandığı 07 EGY 55 plakalı otomobil ile döner kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ile ambulans savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ekibi, yaralı ambulans şoförü Burcu Ö.'yü ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürdü. İtfaiye ekibi, otomobilde sıkışan Ahmet ve Özlem Güngör'ü sağlık ekibinin de yardımıyla bulunduğu yerden çıkartarak ambulanslara aldı. Kaza yapan ambulansta bulunan ve ismi öğrenilemeyen kadın hasta ise başka bir ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Kazaya karışan ambulansta bulunan ve şoka giren diğer sağlık görevlilerinin gözyaşı döktüğü görüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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