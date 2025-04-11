Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları'nda ilk gün sona erdi

BİSİKLET turizminin önemli destinasyonlarından Antalya’nın Kemer ilçesi, Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları’na ev sahipliği yapıyor. Yarışın ilk gününde zorlu dağ yollarında kıyasıya mücadeleler yaşandı.

Antalya’nın Kemer ilçesi dağ, gravel ve e-bike bisikleti tutkunlarını bir araya getirdi. ‘Bisikletin Kalbi Kemer’de Atıyor’ sloganı ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışın ilk gününde Kuzdere Kesme Boğazı Kanyonu’ndan verilen start ile pedal basan sporcular, Gedelme, Ovacık, Gölcük Yaylalarını geçerek yörüklere konuk oldu. Toros Dağları manzaraları eşliğinde kıyasıya mücadelelere sahne olan etapta, 60 kilometrelik zorlu parkuru tamamlayan sporcular Gedelme’de finişi gördüler.

Dağ bisikleti kategorisinde ilk üç şöyle:

1- Gökhan Uzuntaş (2:40:13,96)

2- Ivan Inozemtsev (2:41:57,18)

3- Pavel Melnikov (2:45:55,45)

Gravel bisikleti kategorisinde ilk üç şöyle:

1- Ahmet Karaoğlan (2:52:59,01)

2- Daria Pravilova (2:58:56,56)

3- Vitaly Skorobogatov (3:00:42,32)

E-bike kategorisinde ilk üç şöyle:

1- Abdulkadir Erduru (2:41:37,92)

2- Efrahim Özcan (2:51:43,03)

3- Necati Ekiz 3:10:45,75

Enduro Organizasyon & Sky Events tarafından düzenlenen organizasyonun ikinci gününde yarın Gedelme Yaylasından yarışa başlayacak sporcular, Ovacık, Örencik, Yarbaşçandır, Kökez, Katranbaşı ve Söğütcuması Yaylalarından geçecek. Sedir ormanları içerisinden Ovacık Yaylasına ulaşacak bisikletçiler, 60 kilometrelik parkur sonunda finişe ulaşacaklar.

KADİR USTA: YARIŞ İNANILMAZ GÜZELDİ

E-bike kategorisinde yarışan Kadir Usta, “Yarış inanılmaz güzeldi. Katılım çok iyiydi. Yabancı sporcular ile Türk sporcuların karışık yer alması ve yeni olarak gravel ve e-bike’ın parkurda olması inanılmaz güzeldi. Ayrıca motivasyon da oldu herkes için. Parkur daha önce antrenmanlarda geçtiğimiz parkurdu. Ama tümünü böyle bir yarış içinde geçmek daha farklıymış. Yağmursuz, güneşli gayet güzel bir parkurdu” dedi.

“BU YARIŞ İÇİN İSTANBUL’DAKİ TAKIMIMDAN İSTİFA ETTİM”

Yarışa uzun yıllardır katılmak istediğini ancak bu yıl ilk kez yer aldığını dile getiren Kadir Usta, “Hep başka organizasyonlar denk geliyordu ancak gelemiyordum. Bu sene sadece bu yarış için İstanbul'daki takımımdan istifa ettim” diye konuştu.