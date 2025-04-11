Bakan Fidan: BM Güvenlik Konseyi, Gazze'deki katliam karşısında sessiz ve etkisiz kalmıştır

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Gazze'deki katliam karşısında sessiz ve etkisiz kaldığını belirterek, “Sessizlik büyüdü, adaletsizlik derinleşti, vicdanlar kanadı" dedi.

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2025'in resmi açılış töreninde konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz'in kalbinde sadece bir forum değil, insanlığın ortak vicdanını temsil eden bir fikir zemini inşa edildiğini söyledi. Olağanüstü gelişmelerin yaşandığı bir dönemde bu forumun yapıldığını ifade eden Fidan, “Forumumuz, ayrışan bir dünyada diyaloğun ve diplomasinin nabzının attığı, küresel bir merkez haline gelmiştir. Her yıl daha da büyüyen bu çatı, kuzeyle güneyi, doğuyla batıyı, devlet adamlarıyla düşünce insanlarını, diplomatlarla gençleri aynı masa etrafında oluşturmaktadır. Bu senede de forumuz, farklı sesleri, perspektifleri ve çözüm arayışlarını bir araya getirmektedir. 4’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu forumun ruhunu oluşturan temel değerler çok seslilik, kapsayıcılık ve ortak akıldır. Bu yapısıyla forum kısa sürede uluslararası alanda marka değerine ulaşmış saygın bir buluşma noktası haline gelmiştir" diye konuştu.

YENİ ORTAKLIK ARAYIŞLARI ADF'de 3 gün boyunca dünyanın karşı karşıya olduğu adalet, güvenlik ve yönetim krizlerine ışık tutmaya çalışacaklarını belirten Bakan Fidan, “Yaşanan dönüşüm süreçlerini mercek altına alacak değişimin dinamiklerinin daha iyi anlaşılmasını hedefleyeceğiz. Arabuluculuktan bölgesel ve küresel iş birliğine kurumsal ve normatif reformlardan diplomasinin yeniden işler hale getirmesine kadar mevcut sorunlara yönelik çözüm yollarını inşallah burada ele alacağız. Yeni ortaklık arayışlarını beraber tasarlayacağız. Ayrıca forumumuza ve ortak aklın rehberliğiyle sürdürülebilir çözümler üretmeyi mümkün kılacak bir düşünce ve diplomasi iklimi yaratmayı da hedefliyoruz. Böylelikle diplomasiyi yeniden sahiplenmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. ‘SESSİZLİK BÜYÜDÜ, ADALETSİZLİK DERİNLEŞTİ’ Birleşmiş Milletler'in uluslararası toplumun barış ve adalet beklentilerini karşılayamadığına dikkat çeken Hakan Fidan, “BM Güvenlik Konseyi gücün tarafını tutan bir düzeni temsil eder hale gelmiştir. Bunun en açık örneği Gazze'dir. BM Güvenlik Konseyi, Gazze'deki katliam karşısında sessiz ve etkisiz kalmıştır. Sessizlik büyüdü, adaletsizlik derinleşti, vicdanlar kanadı. Bu tablonun adı ise karşımıza meşruiyet krizi olarak çıktı. 21'inci yüzyılda yeni uluslararası düzenin zemini hazırlanırken öncelikle bu meşruiyet krizinin aşılması gerekmektedir. Uluslararası kamuoyunun adalet çağrıları her yerde yankılanmakta, artık mızrak çuvala sığmamaktadır. Adil ve kalıcı temellere dayanmayan her düzen yıkılmaya mahkumdur. Bu nedenle dünya sisteminin merkezinde artık güç değil, hak hakim olmalıdır" dedi.