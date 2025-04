Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımız uygun şartlar gerçekleştiğinde Suriye'yi ziyaret etmek istiyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşecek olan görüşmeye ilişkin, “Şu anda kesinleşen bir husus yok. Bu konularda çalışmalarımız devam ediyor. Görüşme Türkiye'de mi, Amerika'da mı olacak? Ne zaman olacak? Bunlar halihazırda bakanlıklarımız arasında çalışması devam eden konular” dedi. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye’yi ziyaret etme niyetinin olduğunu belirterek, “Uygun şartlar, tarih ve zemin üzerinde çalışıyoruz. Bu gerçekleştiği zaman kendileri de Suriye'yi ziyaret etmek istiyor" dedi.

Antalya'da üç gündür devam eden Antalya Diplomasi Forumu (ADF), Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın basın toplantısı ile sona erdi. 4’üncüsü düzenlenen ADF'de bu yıl da diplomasinin nabzının tutulduğunu belirten Bakan Fidan, “Zengin ve çok katmanlı bir istişare platformu olarak hepinizin de katkılarıyla öne çıkmıştır. Forum bölgesel ve küresel gelişmelere ışık tutarak, mevcut sorunlara çözüm önerileri getirmiştir. Bu yılki buluşmamızda insanlığın ortak geleceğine dair umutlarımızı ve kaygılarımızı hep beraber dile getirdik. Bu geleceği birlikte inşa edecek iş birliği mekanizmalarını ele aldık. Ayrışan dünyada diplomasiyi sahiplenme anlayışıyla diplomasinin kutuplaşmayı değil, uzlaşıyı nasıl öne çıkarabileceğini tartıştık. Diplomasinin sadece kriz anlarında başvurulan bir araç değil, aynı zamanda dönüştürücü bir akıl ve onarıcı bir irade olduğunu vurguladık" diye konuştu.

Suriye'deki çatışmalarla ilgili yöneltilen soruları yanıtlayan Fidan, “Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bizim Suriye'deki 1 numaralı önceliğimiz istikrar ve güvenliğin teminidir. Gerek Suriye'nin içindeki gerek dışındaki aktörlerin bütün ihtimamı, özeni göstermesi gerekiyor. Her türlü provokasyondan kaçınmalıyız. Türkiye'nin Suriye'deki güvenlik ihtiyacına yaptığı katkının boyutları bellidir. İsrail'in uzun zamandır Suriye içinde yürüttüğü operasyonların aslında çok fazla istikrara değil, istikrarsızlığa hizmet ettiği de ortada. Bununla birlikte Suriye'de tarafların İsrail olsun, Amerikalı olsun, Türkiye, Rusya hiçbir şekilde karşı karşıya gelmemesi için teknik düzeyde, askeri düzeyde özellikle hava çatışmasızlık kurallarının belirlenmesi gerekmekte. Bu çerçevede yürüyen görüşmeler var, bir kazaya meydan vermemesi için. Bunlar yeri geldikçe zaten kamuoyuyla paylaşılıyor. Amacımız bölgede faaliyet gösteren özellikle savaş uçaklarının, hava araçlarının, belli ateş vasıtalarının bir kazaya meydan vermemesi. Yani çatışmasızlıkla ilgili, çatışmayı önlemeyle alakalı mekanizma kurma çalışmaları, görüşmeleri devam ediyor. Arazide bulunan bütün ülkelerin birbiriyle yaptıkları teknik, askeri düzeydeki görüşme ve düzenlemelerdir. Bunlar Rus, Amerikalı, Türk, İsrail'i bütün o bölgede, Ürdünlü, silahlı unsur, özellikle hava aracı bulundurma durumunda olan ülkelerin birbirleriyle yaptığı teknik düzenleme bu çalışmalar devam edecek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye’yi ziyaret edip etmeyeceğine yönelik soru üzerine Dışişleri Bakanı Fidan, “Cumhurbaşkanımızın genel itibarıyla böyle bir niyeti mevcut. Biz uygun şartlar, tarih ve zemin üzerinde çalışıyoruz. Bu gerçekleştiği zaman kendileri de Suriye'yi ziyaret etmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

'RUSYA-UKRAYNA BARIŞI İÇİN HER ZAMAN KAPIMIZ AÇIK'

Rusya ve Ukrayna savaş müzakereleri ve Türkiye'nin barış konusundaki çalışmalarına ilişkin soruya cevap veren Fidan, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız barışa yönelik katkının her türlüsünü vermek konusunda çok ciddi iradeye sahip. Hem Dışişleri Bakanlığı hem diğer ilgili kurumlarımızla beraber Ukrayna ve Rusya arasındaki yürüyen bu savaşı nasıl durdururuz? Taraflarla müzakereleri daha kolay hale nasıl getirebiliriz? Bu sadece Türkiye'nin değil, dünyanın bir problemi. Dolayısıyla birçok aktör işin içerisinde ama Türkiye'nin ender rastlanan özellikleri var. Her iki tarafla yürütebildiği ilişki ve ilişkinin niteliğinden dolayı, bunları da tabii ki barışa katkı amaçlı biz kullanmak istiyoruz. 10 Nisan'da bir araya geldiler. Daha önce iki defa daha bir araya gelmişlerdi. Rus ve Amerikalı diplomatlar, amaçları kendi aralarındaki belli alanlarda dondurulan, tam dondurulan değil, geçtiğimiz 5-6 sene içerisinde dondurulan bazı alanların yeniden açılması, bazı konsoloslukla ilgili faaliyetler nasıl başlatılabilir, ona ilişkin görüşmeleri yapıyorlar. Diğer taraftan kapsamlı barış görüşmelerine ilişkin yani somut ev sahipliği yapmaktan zaman zaman önemli girdi yapmaya kadar çok fazla faaliyetin içerisinde yer alıyoruz. Taraflar tabii ki Türkiye'de bir araya gelmek isterlerse her zaman için kapımız açık. Yeter ki barış olsun"