        Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

        Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Pazar günü evinde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 21:13 Güncelleme: 18.12.2025 - 21:13
        Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
        Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda, Trabzonspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

        Diğer oyuncular ise dar alanda top kapmanın ardından şut çalışması yaptı.

        Turuncu-yeşilli takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

