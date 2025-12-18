Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "Sanal Bahis ve Kumarın Görünmeyen Yüzü" konferansı düzenlendi

        Antalya'da "Sanal Bahis ve Kumarın Görünmeyen Yüzü: Bağımlılık ve Yasal Sonuçlar" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 16:45 Güncelleme: 18.12.2025 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "Sanal Bahis ve Kumarın Görünmeyen Yüzü" konferansı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da "Sanal Bahis ve Kumarın Görünmeyen Yüzü: Bağımlılık ve Yasal Sonuçlar" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürlüğü, Antalya Bilim Üniversitesi ve Yeşilay Antalya Şubesi arasında imzalanan üçlü protokol kapsamında üniversitenin konferans salonunda program düzenlendi.

        Antalya Bilim Üniversitesi Yeşilay Topluluğunca organize edilen "Sanal Bahis ve Kumarın Görünmeyen Yüzü: Bağımlılık ve Yasal Sonuçlar" konulu konferansta, sanal bahis ve kumarın bireyler üzerindeki psikolojik etkileri, bağımlılık, konunun hukuki boyutu ve yasal yaptırımlar ele alındı.

        Uzman klinik psikolog Muhammed Özbey, yaptığı konuşmada, insanların her şeyin bağımlısı olabileceğine dikkati çekerek, çay, egzoz dumanı, kumar, telefon, sanal bahis, sosyal medya başta olmak üzere çok farklı bağımlılıkların bulunduğunu söyledi.

        Sanal bahis ve kumar bağımlılığında yaş kriteri olmadığını vurgulayan Özbey, "Sanal bahis ve kumar, hem kaybettikçe hem kazandıkça daha çok oynatan bir oyun sistemi. Sosyolojik açıdan bakınca zengin fakir ayrımı yok, zenginler eğlence, maddi durumu iyi olmayan da zengin olmak için oynuyor." dedi.

        - "Her zaman kasa kazanır, insan kazanmaz"

        Özbey, herhangi bir şeyin iddiasının insanları kumara sürüklediğini anlatarak, kumarın sonucunun belirsizlik olduğunu kaydetti.

        Hiç kimsenin kumar ve sanal bahis oynayarak parasını ikiye katlayamayacağına işaret eden Özbey, "Sürekli ve süreksiz oyunlar var. Bunlar, anında kazandıran veya kaybettiren oyunlardır. Her zaman kasa kazanır, insan kazanmaz. Kumarda kazanma ihtimali kaybetme ihtimalinden çok azdır." diye konuştu.

        Özbey, kumar bağımlısı gençlerin hikayesinden alıntılar sunarak, sanalda da olsa savaş, kavga oyunlarının, insanlarda ileride birini öldürebilecek bilincini oluşturmaya neden olduğunu dile getirdi.

        Dikkatli olunmasını isteyen Özbey, "Çevrim içi oyunlar da kumar riski taşıyor çünkü çok çabuk bağımlılık yapar. Telefondan olunca kolay ulaşılır. Yaş sınırı sıklıkla yoktur, çevrim içi para harcamak daha kolaydır. Kişinin kendi adını kullanma zorunluluğu yoktur." dedi.

        Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Selami Cin de sanal bahis ve kumarın hukuki boyutu ve yasal yaptırımları hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler

        Benzer Haberler

        Eski kız arkadaşının evinin önünde bıçaklanarak öldürülen gencin davada KGY...
        Eski kız arkadaşının evinin önünde bıçaklanarak öldürülen gencin davada KGY...
        Antalya'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 4 sanık yargılanı...
        Antalya'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 4 sanık yargılanı...
        Türkiye Turizm Tedarik Akdeniz Buluşmaları Antalya'da başladı
        Türkiye Turizm Tedarik Akdeniz Buluşmaları Antalya'da başladı
        Kavşak sisteminde çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı
        Kavşak sisteminde çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı
        Antalya Büyükşehir Belediyesi Hz. Mevlânâ'yı andı
        Antalya Büyükşehir Belediyesi Hz. Mevlânâ'yı andı
        Akdeniz Üniversitesi'nden muhtarlara eğitim
        Akdeniz Üniversitesi'nden muhtarlara eğitim