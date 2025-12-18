Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 4 sanık yargılanıyor

        Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan kavgada bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 15:54 Güncelleme: 18.12.2025 - 15:54
        Antalya'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 4 sanık yargılanıyor
        Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan kavgada bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ö.S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar A.S, D.S, S.T. ile müştekiler ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

        Duruşmada mahkeme başkanı, olay gününe ilişkin bölgedeki güvenlik kameralarından istenen görüntülerin bulunamadığını belirten yazı ile HTS kayıtlarının dosyaya girdiğini belirtti.

        Sanıklar tarafından olay günü çekilen görüntü duruşmada izletilirken, görüntüde maktul Seyit Muhammet Talay'ın sanık A.S'nin evinin önünden geçtiği ve tartışma yaşandığı anların yer aldığı görüldü.

        Duruşmada savunma yapan Ö.S, tutuklu yargılanması nedeniyle ailesinin sıkıntı yaşadığını, kendisinin de sağlık problemlerinin bulunduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

        Maktulün babası Ramazan Talay, sanıkların olay günü polisi aradıklarını söylediklerini ancak HTS kayıtlarına göre polisi aramadıklarının anlaşıldığını iddia etti.

        Sevim Talay'ın duruşmada gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

        Mahkeme heyeti Ö.S'nin tutukluluk halinin devamına ve olay yeri yakınlarındaki MOBESE kayıtlarının istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        İlçede çiftçilik yapan Seyit Muhammet Talay (27) ile 25 Aralık 2024'te evinin önünde yüksek sesle müzik dinleyen Ö.S. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan Talay, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.

        Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.S. tutuklanmış, kızları A.S. ve D.S. ile damadı S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

