Antalya'da otomobile özel düzenekle gizlenmiş 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Sanayide yapılan aramada, otomobilin şaft kısmına özel bir düzenekle yerleştirilmiş 17 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekiplerce takip edilen araç Serik'te durduruldu. Narkotik köpeğinin uyuşturucu bulunduğunu tespit ettiği araç detaylı arama için oto sanayisine götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran uyruklu bir kişinin aracıyla Türkiye'ye uyuşturucu madde getireceğini tespit etti.

