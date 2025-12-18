Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da otomobile özel düzenekle gizlenmiş 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobile özel düzenekle gizlenmiş 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, yabancı uyruklu sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 16:55 Güncelleme: 18.12.2025 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da otomobile özel düzenekle gizlenmiş 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobile özel düzenekle gizlenmiş 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, yabancı uyruklu sürücü gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran uyruklu bir kişinin aracıyla Türkiye'ye uyuşturucu madde getireceğini tespit etti.

        Ekiplerce takip edilen araç Serik'te durduruldu. Narkotik köpeğinin uyuşturucu bulunduğunu tespit ettiği araç detaylı arama için oto sanayisine götürüldü.

        Sanayide yapılan aramada, otomobilin şaft kısmına özel bir düzenekle yerleştirilmiş 17 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Otomobil sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler

        Benzer Haberler

        Alanya'da huzurevinde yaşayan kişi bedenini kadavra olarak bağışladı
        Alanya'da huzurevinde yaşayan kişi bedenini kadavra olarak bağışladı
        Antalya'da "Sanal Bahis ve Kumarın Görünmeyen Yüzü" konferansı düzenlendi
        Antalya'da "Sanal Bahis ve Kumarın Görünmeyen Yüzü" konferansı düzenlendi
        Eski kız arkadaşının evinin önünde bıçaklanarak öldürülen gencin davada KGY...
        Eski kız arkadaşının evinin önünde bıçaklanarak öldürülen gencin davada KGY...
        Antalya'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 4 sanık yargılanı...
        Antalya'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 4 sanık yargılanı...
        Türkiye Turizm Tedarik Akdeniz Buluşmaları Antalya'da başladı
        Türkiye Turizm Tedarik Akdeniz Buluşmaları Antalya'da başladı
        Kavşak sisteminde çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı
        Kavşak sisteminde çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı