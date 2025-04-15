Vali Şahin: Kaleiçi'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde olması için çalışıyoruz

ANTALYA Valisi Hulusi Şahin, kentin, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde olmaması nedeniyle üzüntü duyduğunu belirterek, "Bu konuda dosya hazırlanması ve çaba gösterilmesi lazım, şu anda Kaleiçi için çalışıyoruz" dedi.

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da, 'Turizm Haftası' kapsamında sezon açılışı tarihi Kaleiçi'ndeki Hadrian Kapısı'nda yapıldı. Toplantıya Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu ve sektör temsilcileri katıldı. Antalya'nın turizmi 12 ay yaşadığını belirten Vali Hulusi Şahin, "Antalya için 2025 turizm sezonu iyi başladı. Göstergeleri de son derece iyi. Geçen yıl rekorlar yılıydı. Bu yıl da yine geçen yıl kırdığımız rekorları kırarak bir rekorlar yılı daha yaşayacağımıza inanıyorum. Bunun için tüm hazırlıklarımız var. Geçmişte olduğundan daha sağlam bir turizm altyapısına sahip olduğumuzu ifade edebilirim. Tüm paydaşlarımız çalışıyor ve çok önemli bir turizm gelirini riske atmadan, çok sağlam bir altyapıyla turizm faaliyetlerini yürütmenin arayışı içerisindeyiz. Bu sadece Antalya'nın turizmi değil, Türkiye'nin turizmi ve sadece turizm değil, Türkiye'nin tanıtımı ve itibarı. O yüzden mesele sadece para değil, çok daha büyük anlamlar içeriyor. Bunun için hiçbir eksik bırakmadan, hiçbir boşluk bırakmadan çalışıyoruz" dedi.

Bu yıl da iyi haberler vermeyi beklediklerini söyleyen Vali Şahin, turistin şehir merkezini daha çok ziyaret edebilmesine yönelik ulaşım projelerini de anlattı. Antalya Havalimanı'nın şeref ve gurur kaynağı olduğunu ifade eden Vali Şahin, "İstanbul Havalimanı'ndan sonra Türkiye'nin en büyük havaalanı Antalya Havalimanı. 82 milyon kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanlarından biri. Bununla ne kadar övünsek azdır. Bir anda büyük yığılmalar yaşanıyordu, bunları da artık yaşamayacağız. Çıkışlarla ilgili bazı yerler var ve onlarla ilgili çalışıyoruz" diye konuştu. OTELLERDE YANGIN DENETİMİ Otellerdeki yangın yönetmeliğine uygun denetimlerde her otelin eksiğine göre ilgili birimlerin makul süre verdiğini söyleyen Vali Şahin, "Yeniden denetimde eksik görürse o zaman kapatma yapıyor. Tabii bu söylediğimde hiçbir ruhsatı olmayan, tamamen kaçak olanlar hariç. Onlar zaten kaçak, zaten direkt otomatik mühürlenmesi gerekir. Dolayısıyla kapatıldı falan dedikleriniz aslında hiç ruhsatı olmayanlar. Ama ruhsatı olanlarla ilgili o denetim süreçleri devam ediyor. Kolay değil tabii. Koca bir şehir. 2 bin 500 turizm işletmesi, 650 bin yatak var. Dolayısıyla hepsinin birden denetlenmesi Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın kapasitesini aşıyor. Öncelikle basit usulde belgelenen işletmeler öne alındı. Bunun da sebebi var. Çünkü bunlar sadece beyan ile bu belgeyi aldı. Yani hiçbir denetim görmemişlerdi" dedi.

Turizm işletme belgeli ve basit belgeli ayrımı olmadığını kaydeden Vali Şahin, "Hepsi denetleniyor ve denetlenecektir. Bizim yaklaşımımız şu; bir yangın olursa Allah muhafaza bir ölümlü bir hadise yaşanırsa bunun bedelini çok ağır öderiz. Sadece kaybettiğimiz hayatlar değil, o zaten karşılığı olmayan bir şey. İnsanın hayatı parayla ölçülür mü? Ama onun ötesinde milyar dolarların da kaybedilme riski var. Dolayısıyla bu riski hiç kimse alamaz. Sektörü daha güçlü hale getirmek için yapıyoruz bu denetimleri ve bu denetimler neticesinde göreceksiniz çok daha sağlam bir altyapısı olan turizm tesislerine kavuşacağız. Bizim açımızdan önemli olan bu sürecin tamamlanması, denetimlerin sadece kapıya bağlanması da doğru değil. Çok sayıda unsur var. Tamamını gözetiyoruz ve süreç içerisinde tedarikler tamamlandıkça bitecek bunlar" diye konuştu. KENTİN KALBİ Vali Şahin, Kaleiçi'nin Antalya turizminin merkezi ve kalbi olduğunu dile getirerek, "Antalya'ya gelip de Kaleiçi'ni görmeyen aslında tam olarak Antalya'yı tanıdı denemez. Dolayısıyla hep yapmaya çalıştığımız şey ister Belek, ister Alanya, ister Kaş'a gelsin ama mutlaka Kaleiçi'ne gelsin. Bütün çabamız bunun üzerine. Kaleiçi'ndeki altyapımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Buradaki butik oteller, restoranlar, eğlence mekanlarının yüksek kaliteli olması ve herkese hitap etmesi lazım. Büyükşehir Belediyemizin iskelede bir projesi var. Biz Mermerli'de bir çalışma yapıyoruz. Hıdırlık bitmek üzere çok güzel oluyor. Hepimizin odağı Kaleiçi, amiral gemimiz. Tabii üzücü bir şey var. Antalya gibi bir şehrin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde hiçbir yerinin olmaması benim içimi acıtıyor. Bu konuda dosya hazırlanması ve çaba gösterilmesi lazım, şu anda Kaleiçi için çalışıyoruz" dedi.

640 KM SAHİLDE DENETİM Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 640 km sahilde bir taraftan elektronik gemi denetimleriyle ve termal kameralarla denizi temiz tutmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Antalya'da 2 bin 734 Turizm Bakanlığımıza bağlı işletmeler var. Bunun 1582'si basit konaklama ve belediyeler eliyle verilmiş ruhsatlar var. Bir taraftan ulaşım, bir taraftan altyapı, bir taraftan denizlerimizi korumayla ilgili, 36 arıtmamız var ve şu anda yine ASAT olarak 5,5 milyar lira yatırım yapıyoruz. Bir taraftan Kundu'da kapasite artırımı var. Yüzde 100 artırıyoruz. İnşallah başarılı yıllarımız geçecek" diye konuştu. YENİ HEDEF AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu da geçen yıl 17 milyonla çok büyük rekor kırıldığını belirterek, şunları söyledi: "Bu senedeki amacımız da bu rekoru egale etmek. Sezon başladı. Aslında sezon Ramazan Bayramı ile başladı. Oteller özellikle kış aylarında renovasyon ve restorasyonlarını tamamladı. Sezona ciddi anlamda bir hazırlık devresi geçirdik. Şu anda da hem iklim şartları çok uygun hem de Paskalya dönemi başlaması ile gelen turist sayısında ciddi bir artış olacak. Nisan ayının sonu itibarıyla da geçen seneki rakamla hemen hemen aynı rakamı gerçekleştirmiş olacağız. Dolayısıyla mayıs itibarıyla da artışa geçeceğiz. Bunu bekliyoruz. Bizim gerçek rakiplerimiz Yunanistan, Fransa, İtalya ve İspanya. Dolayısıyla biz bunlarla rekabet ediyoruz. Onların fiyatlarıyla rekabet ediyoruz. Tabii ki enflasyonist bir baskı var üzerimizde. Devletimizin kur politikası bizim için çok önemli. Sabit kur politikası bizim giderlerimizin artmasına, gelirlerimizin de sabit kalmasına sebep oluyor. Ama bu anlamda haziran ayının sonu itibarıyla çok ciddi anlamda bir gelir artışına sahip olacağız. Fiyatlarımız aslında tam anlamıyla rekabet edilebilir hale gelmiş vaziyette."