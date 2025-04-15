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        Servis beklerken bıçaklı saldırıya uğrayan baba-kızın durumu iyiye gidiyor

        ANTALYA'da eşiyle boşanma aşamasındaki Fadime E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 14:53 Güncelleme: 15.04.2025 - 15:00
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        Servis beklerken bıçaklı saldırıya uğrayan baba-kızın durumu iyiye gidiyor
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        ANTALYA'da eşiyle boşanma aşamasındaki Fadime E. (38), babasıyla işe gitmek üzere servis beklerken, bir süredir gönül ilişkisi yaşadığı ve ayrılmak istediği A.T.'nin (42) bıçaklı saldırısına uğradı. Hastanede tedavileri süren baba ve kızının sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. Şüpheli A.T. ise gözaltına alındı.

        Olay, Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi'nde dün saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Havalimanında temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Fadime E., işe gitmek için babası Fahrettin S. (64) ile servis beklerken, yanlarına yaklaşan A.T.'nin saldırısına uğradı. Yanındaki bıçakla Fadime E. ile babasını yaralayan A.T., sesleri duyup gelenler tarafından yakalandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karın bölgesinden 2, sol elinden 1 kez bıçaklanan Fadime E. ile karın bölgesinden 1 kez bıçaklandığı belirlenen Fahrettin S., sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Tedaviye alınan Fadime E. ve babasının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        SUÇ KAYDI BULUNUYOR

        Polis tarafından suç aletiyle gözaltına alınan A.T.'nin 14 suç kaydı olduğu belirlendi.

        Olayla ilgili soruşturmada, Fadime E.'nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu, bu süreçte şüpheli A.T. ile aralarında gönül ilişkisi başladığı ve yaklaşık 4 yıldır devam ettiği belirlendi. Son dönemde ikili arasında tartışmalar yaşanması üzerine Fadime E.'nin şüpheli A.T.'den ayrılmak istediği, kadının şikayetçi olması üzerine şüpheli hakkında tedbir kararı alındığı, bu kararın sona erdiği, olay günü ise taraflar arasında tartışma yaşandığı öğrenildi.

        OLAY ANI KAMERADA

        Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Fadime E. ile babasının yanına yaklaşan A.T.'nin bir süre konuştuktan sonra kadının arkasından gittiği, daha sonra yere düşen Fadime E.'ye bıçakla saldırdığı, durumu fark edenlerin yardıma koşup kadını kurtardığı, ardından şüpheliyi güçlükle yakaladıkları görüldü. Çevredekilerden bazılarının yerdeki kadına yardım ettiği, bazılarının da tepki gösterip A.T.'yi darbetmeye çalıştığı anlar da görüntülere yansıdı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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