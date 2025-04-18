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        Ölü bulunan Gözde'nin vücudundaki morluklar, 3-4 günlükmüş

        ANTALYA'da yalnız yaşadığı evde cansız bedeni bulunan çağrı merkezi çalışanı Gözde Gökalp'in (36) vücudundaki morlukların, 3-4 günlük olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 12:25 Güncelleme: 18.04.2025 - 12:30
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        Ölü bulunan Gözde'nin vücudundaki morluklar, 3-4 günlükmüş
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        ANTALYA'da yalnız yaşadığı evde cansız bedeni bulunan çağrı merkezi çalışanı Gözde Gökalp'in (36) vücudundaki morlukların, 3-4 günlük olduğu belirlendi. Gökalp'in erkek arkadaşı H.Ş. ise polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 138 Sokak’ta, 4 katlı apartmanın son katında tek başına yaşayan Gözde Gökalp'ten haber alamayan yurt dışındaki ablası, kardeşinin sevgilisi H.Ş.'yi arayıp durumu bildirdi. H.Ş., Gözde Gökalp'in ablasına, eve gidip bakacağını söyledi. Aynı zamanda Gökalp'in yine yurt dışında yaşayan babası da Antalya'da yaşayan çilingir arkadaşına durumu anlatıp, eve gidip içeri girmesini söyledi. Dün sabah saatlerinde çilingir eve gidip kapıyı açınca, Gözde Gökalp'i oturma odasında yüzüstü hareketsiz gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine adrese olay yeri inceleme ekibi de sevk edildi. Ekiplerin ve savcılığın incelemesinin ardından Gözde Gökalp'in cenazesi, otopsisi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Gökalp'in vücudunun çeşitli yerlerinde morlukların tespit edilmesi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Ekipler çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, siteye girenler için kimlik tespiti de yaptı. Cinayet ihtimalini değerlendiren ekipler, çalışmalarını sürdürürken, Gözde Gökalp'in erkek arkadaşı H.Ş., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Gözde Gökalp'in ön otopsisinde, vücudundaki morlukların yeni olmadığı, 3-4 günlük olduğu belirlendi. Öte yandan Gökalp'in erkek arkadaşı H.Ş. ise ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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