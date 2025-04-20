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        Safari aracının kopan tekerleği, iş yerine girdi

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ön tekerleği fırlayan safari aracı, park halindeki minibüse çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 11:38 Güncelleme: 20.04.2025 - 11:40
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        Safari aracının kopan tekerleği, iş yerine girdi
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ön tekerleği fırlayan safari aracı, park halindeki minibüse çarptı. Kopan diğer tekerlek de 100 metre ilerideki iş yerine girdi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Manavgat- Antalya D-400 kara yolunda turistleri safariye götüren Ali Kiraz idaresindeki 07 LTC 92 plakalı araç, Ilıca Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunun önüne geldiği sırada tekerleklerinden biri fırladı. Kontrolün kaybolduğu safari aracı, yol kenarında park halindeki 07 LDZ 58 plakalı minibüse çarptı.

        TURİSTİN PANİK ANLARI

        Çarpmanın etkisiyle safari aracının ön tekerleklerinden diğeri de koptu. Kopan tekerlek, 100 metre ileride turistik bir alışveriş merkezinin kapı camını kırıp, içeri girdi. Olay anında kapının önünde bulunan Rus uyruklu turist, tekerleğin geldiğini görünce panikle kendini kapıdan içeri attı. Yaralanan safari aracındaki Alman turistler Daniel Schoene ve Tiefert Czeskleda, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

        2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Bu arada kaza, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; safari aracının minibüse çarpması, bu sırada kopan 2'nci tekerleğin yaklaşık 100 metre ileride bulunan iş yerine doğru gitmesi, iş yerinin önündeki Rus turistin panikle içeri kaçması, tekerleğin mağaza kapısının camını kırıp, duvara çarpıp durması yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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