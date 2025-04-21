Dünya futbolunun yıldız adayları Antalya'da buluştu

ANTALYA’nın futbol coşkusuna ev sahipliği yapan uluslararası gençlik turnuvası Selectum Junior World Cup Antalya’nın ikincisi, görkemli bir ödül töreniyle sona erdi.

Antalya Valiliği himayesinde ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyon, Avrupa'nın elit takımlarını bir araya getiren en büyük çocuk futbol organizasyonu olarak kayıtlara geçti. Selectum JWCA 2025 kapsamında, aynı anda 30 çim sahada maçlar oynandı ve bir günde toplam 360 maç gerçekleştirildi.

Belek turizm merkezinde başlayan ve final müsabakaları Aksu ilçesindeki Titanic Mardan Stadyumu’nda oynanan turnuva, genç yeteneklerin vitrine çıktığı unutulmaz anlara sahne oldu. Final günü, tüm takımların katılımıyla adeta bir Dünya Kupası kapanış festivali havasında gerçekleşen organizasyon, 23 Nisan coşkusunu da içinde barındırarak katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

30 SAHADA 360 MAÇLIK FUTBOL MARATONU

Papua Yeni Gine’den Türkî Cumhuriyetlere, Portekiz’den Katar’a kadar geniş bir coğrafyadan takımların yüksek ilgi gösterdiği organizasyon, futbolseverlerin yanı sıra spor turizmi açısından da büyük bir etki yarattı. Selectum JWCA 2025 kapsamında, aynı anda 30 çim sahada maçlar oynandı ve bir günde toplam 360 maç gerçekleştirildi. Sabah 09.00’dan akşam 21.00’e kadar süren programda, Serik ve Belek bölgelerinde yer alan sahalar arasında tam anlamıyla bir futbol maratonu yaşandı. Yaklaşık 120 otobüs ve onlarca araç, U9-U15 arası yaş kategorilerindeki genç futbolcuları taşımak için seferber oldu. Takımlar her gün üçer maç yaparak zorlu ama heyecan dolu bir deneyim yaşadı.

5 KITA, 28 ÜLKE, 3.000'DEN FAZLA GENÇ FUTBOLCU Bu yıl ikinci kez düzenlenen turnuvaya 5 kıtadan 28 ülke katılım gösterdi. 300’den fazla takım ve 3 bini aşkın genç futbolcu kıyasıya mücadele etti. Organizasyonun en dikkat çeken takımlarından biri olan Dinamo Moskova, hem U-13 hem de U-14 kategorilerinde şampiyonluk elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Stuttgart ise U-15 kategorisinde zirveye ulaştı. Türkiye’yi temsil eden Antalyaspor, U-11’de şampiyon olurken U-12’de ikincilik başarısı gösterdi. Şampiyonlar ve Kategorilere Göre Dereceler U-9 (2016 doğumlular): 1. Atakent Gelişimspor 2. Antalyaspor Beyaz 3. Antalyaspor Kırmızı U-10 (2015): 1. Sporting Lizbon 2. Arman RB 3. Borussia Dortmund U-11 (2014): 1. Antalyaspor 2. Altınordu 3. Mersinter SK U-12 (2013): 1. Lech Poznan 2. Antalyaspor 3. FC Köln U-13 (2012): 1. Dinamo Moskova 2. FC Köln 3. FSHM Moscow U-14 (2011): 1. Dinamo Moskova 2. Strogino 3. Kopenhag FC