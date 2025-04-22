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        Bakan Yerlikaya ile KKTC Başbakanı Üstel'den Çavuşoğlu'na taziye ziyareti

        İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, babasını kaybeden AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 13:39 Güncelleme: 22.04.2025 - 13:45
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        Bakan Yerlikaya ile KKTC Başbakanı Üstel'den Çavuşoğlu'na taziye ziyareti
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        İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, babasını kaybeden AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun yaşamını yitiren babası Osman Çavuşoğlu (93), 18 Nisan'da Antalya'da toprağa verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün Çavuşoğlu ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yerlikaya, Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesine başsağlığı dileyerek, merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi. Yerlikaya, taziye dileklerinin ardından Çavuşoğlu ailesinin evinden ayrıldı.

        KKTC Başbakanı Üstel de Alanya'ya gelerek Çavuşoğlu ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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