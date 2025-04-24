Prof. Dr. Atmaca: Kentsel dönüşüm sadece bina yenilemeden ibaret olmamalı

MAKİNA Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, yaşanan son depremin uyarı niteliğinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, kentsel dönüşümün sadece bina yenilemeden ibaret olmaması gerektiğini, bütüncül yaklaşımla toplanma alanları, altyapı ve kent içi ulaşım yollarını da yenileyecek şekilde mahalle bazlı yenilemelerin şart olduğunu belirtti.

MMO Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, daha önceki çağrılarını yineleyip, alınması gereken önlemler hususunda ısrarcı olduklarını ifade etti. Atmaca, bilinçli kentsel dönüşüm, bina projelerinde mesleki denetim, binaların periyodik kontrolü, toplanma ve geçici barınma alanlarının altyapılarının hazır edilmesi gibi alınacak fiziki önlemlerin, olası afetlere hazırlık konusunda son derece hayati olduğunu söyledi. Atmaca, "Daha fazla geç kalınmadan bu fiziki tedbirler hususunda kanun ve yönetmelik bazında hızla yol alınmalıdır. Yaşanan bu son İstanbul depreminin bir uyarı niteliğinde olmasını temenni ediyor, yetkilileri gerekli tedbirleri ivedilikle almaya davet ediyoruz. Depreme dirençli kentlerin ancak ve ancak bilim ve mühendislik rehberliğinde inşa edileceğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz" dedi.

Uzun süredir kentsel dönüşümün sadece bina yenilemeden ibaret olmaması gerektiğini, bütüncül yaklaşımla toplanma alanları, altyapı ve kent içi ulaşım yollarını da yenileyecek şekilde mahalle bazlı yenilemelerin şart olduğunu belirttiklerini aktaran Atmaca, "Ancak maalesef bina yenilemenin isminin 'kentsel dönüşüm' olarak ifade edildiğini üzülerek görmekteyiz. Yapılan yenilemeler bir afet anında kaçış yolları, toplanma alanları ve altyapı üzerinde bir iyileştirmeyi maalesef sağlamamaktadır" dedi. PROJELERDE ODA ONAYI SÜRECİ TEKRAR SAĞLANMALI Atmaca, bir diğer hususun da bina projelerinin mesleki denetimi olduğunun altını çizerek, "Bir binanın mimari, zemin, statik, mekanik ve elektrik projeleri muhakkak ilgili meslek odası denetimlerinden geçmeli, projelerin oda onayı süreci tekrar sağlanmalıdır. Bir binanın ömrü boyunca hiçbir denetimden geçmemesi de büyük bir problem olarak önümüzde durmaktadır. Bir bina ömrü boyunca kontrolsüz olarak birçok tadilat ve revizyona maruz kalabilmekte, taşıyıcılarından tesisat bağlantıları da geçirilmek suretiyle benzer birçok uygunsuzluk oluşabilmektedir. Bu bağlamda binalardaki asansör denetimlerine benzer şekilde, görev, yetki ve sorumlulukları belirgin bir denetleme prosedüründen geçmesi yaşanabilecek birçok olumsuzluğun baştan önüne geçilebilmeyi sağlayacaktır. Bütün bunların yanı sıra riskli bölgeler için geçici barınma alanlarının sadece yerlerinin belirlenmesi yeterli değildir. Belirlenen bu alanların tesisat ve elektrik alt yapılarının da hazır hale getirilmesi, ihtiyaç halinde hızlı aksiyon alınabilmesi için hayati gözükmektedir. Daha fazla geç kalınmadan riskli bölgeler için bu fiziki tedbirler hususunda yol alınmalıdır" diye konuştu.