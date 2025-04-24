Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Prof. Dr. Atmaca: Kentsel dönüşüm sadece bina yenilemeden ibaret olmamalı

        MAKİNA Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 12:23 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prof. Dr. Atmaca: Kentsel dönüşüm sadece bina yenilemeden ibaret olmamalı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MAKİNA Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, yaşanan son depremin uyarı niteliğinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, kentsel dönüşümün sadece bina yenilemeden ibaret olmaması gerektiğini, bütüncül yaklaşımla toplanma alanları, altyapı ve kent içi ulaşım yollarını da yenileyecek şekilde mahalle bazlı yenilemelerin şart olduğunu belirtti.

        MMO Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, daha önceki çağrılarını yineleyip, alınması gereken önlemler hususunda ısrarcı olduklarını ifade etti. Atmaca, bilinçli kentsel dönüşüm, bina projelerinde mesleki denetim, binaların periyodik kontrolü, toplanma ve geçici barınma alanlarının altyapılarının hazır edilmesi gibi alınacak fiziki önlemlerin, olası afetlere hazırlık konusunda son derece hayati olduğunu söyledi. Atmaca, "Daha fazla geç kalınmadan bu fiziki tedbirler hususunda kanun ve yönetmelik bazında hızla yol alınmalıdır. Yaşanan bu son İstanbul depreminin bir uyarı niteliğinde olmasını temenni ediyor, yetkilileri gerekli tedbirleri ivedilikle almaya davet ediyoruz. Depreme dirençli kentlerin ancak ve ancak bilim ve mühendislik rehberliğinde inşa edileceğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz" dedi.

        Uzun süredir kentsel dönüşümün sadece bina yenilemeden ibaret olmaması gerektiğini, bütüncül yaklaşımla toplanma alanları, altyapı ve kent içi ulaşım yollarını da yenileyecek şekilde mahalle bazlı yenilemelerin şart olduğunu belirttiklerini aktaran Atmaca, "Ancak maalesef bina yenilemenin isminin 'kentsel dönüşüm' olarak ifade edildiğini üzülerek görmekteyiz. Yapılan yenilemeler bir afet anında kaçış yolları, toplanma alanları ve altyapı üzerinde bir iyileştirmeyi maalesef sağlamamaktadır" dedi.

        PROJELERDE ODA ONAYI SÜRECİ TEKRAR SAĞLANMALI

        Atmaca, bir diğer hususun da bina projelerinin mesleki denetimi olduğunun altını çizerek, "Bir binanın mimari, zemin, statik, mekanik ve elektrik projeleri muhakkak ilgili meslek odası denetimlerinden geçmeli, projelerin oda onayı süreci tekrar sağlanmalıdır. Bir binanın ömrü boyunca hiçbir denetimden geçmemesi de büyük bir problem olarak önümüzde durmaktadır. Bir bina ömrü boyunca kontrolsüz olarak birçok tadilat ve revizyona maruz kalabilmekte, taşıyıcılarından tesisat bağlantıları da geçirilmek suretiyle benzer birçok uygunsuzluk oluşabilmektedir. Bu bağlamda binalardaki asansör denetimlerine benzer şekilde, görev, yetki ve sorumlulukları belirgin bir denetleme prosedüründen geçmesi yaşanabilecek birçok olumsuzluğun baştan önüne geçilebilmeyi sağlayacaktır. Bütün bunların yanı sıra riskli bölgeler için geçici barınma alanlarının sadece yerlerinin belirlenmesi yeterli değildir. Belirlenen bu alanların tesisat ve elektrik alt yapılarının da hazır hale getirilmesi, ihtiyaç halinde hızlı aksiyon alınabilmesi için hayati gözükmektedir. Daha fazla geç kalınmadan riskli bölgeler için bu fiziki tedbirler hususunda yol alınmalıdır" diye konuştu.

        SÜREÇ YÖNETİMİ

        Fiziki tedbirler kadar süreç yönetiminin de önem arz ettiğini ifade eden Atmaca, "İstanbul'da yakın zamanda tüm okulların deprem güçlendirilmesi yapılsa da normal olarak yine de okullar tatil edildi. Her ne kadar güçlendirme yapılsa da pek tabi olarak psikolojik etmenler ya da olası bir afet anında toplanma hususu göz ardı edilemez. Ancak diğer yandan idari izinli ya da uzaktan çalışma imkanı olmayan mavi yaka ya da serbest çalışanların okula gitmeyecek çocukları için süreci nasıl yöneteceği de dikkate alınmalıdır. Deprem gibi teknik bir konunun fiziki tedbirlerini yıllardır maalesef alamadık, ancak anlık idari durumunu her yönüyle doğru planlamak zorundayız" ifadelerini kullandı.

        Atmaca, yaşanan son depremin uyarı niteliğinde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Yaşadığımız her deprem afeti sonrası normal olarak teknik insanlar, yani mühendis ve mimarların yaptığı işler sorgulanıyor ve yargılanıyor. Ancak özellikle karar alıcılar ve kanun yapıcılar alınacak fiziksel tedbirler hususunda daha hızlı davranmalı, gerekli kanun ve yönetmelikler çıkarılarak muhakkak uygulanması sağlanmalıdır. Yaşanan bu son İstanbul depremi bir uyarı niteliğinde değerlendirilmeli, yetkililer gerekli tedbirleri ivedilikle almalıdır" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya'dan İstanbul depremiyle ilgili açıklama
        Yerlikaya'dan İstanbul depremiyle ilgili açıklama
        Bakan Uraloğlu, depremde yine sınıfta kalan GSM operatörleri ile görüşecek
        Bakan Uraloğlu, depremde yine sınıfta kalan GSM operatörleri ile görüşecek
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Deprem fırsatçıları yine harekete geçti
        Deprem fırsatçıları yine harekete geçti
        İstanbul'daki depremin ardından Çeşme'de rezervasyonlar arttı
        İstanbul'daki depremin ardından Çeşme'de rezervasyonlar arttı
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        Otomatik şanzımanlar neden yolda kaldı?
        Otomatik şanzımanlar neden yolda kaldı?
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        Minguzzi'nin katili satırla yakalandı, takipsizlik verildi!
        Minguzzi'nin katili satırla yakalandı, takipsizlik verildi!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Süper Lig tarihinin en golcü kiralıkları!
        Süper Lig tarihinin en golcü kiralıkları!
        "Bizi hedef gösterdi"
        "Bizi hedef gösterdi"
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        "Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı"
        "Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı"

        Benzer Haberler

        Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağı Antalya'da devam ediyor
        Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağı Antalya'da devam ediyor
        Turizm sektörü personel yetiştirmek için üniversitelerle işbirliği yapıyor
        Turizm sektörü personel yetiştirmek için üniversitelerle işbirliği yapıyor
        "Antalya emniyetinin Red Kit'i"nden uluslararası atıcılık yarışmasında 3 bi...
        "Antalya emniyetinin Red Kit'i"nden uluslararası atıcılık yarışmasında 3 bi...
        Türk okçuluğunun geleceği, altyapıdan gelen sporcularla güvende
        Türk okçuluğunun geleceği, altyapıdan gelen sporcularla güvende
        Güvenli yapılar için yeni denetim modeli
        Güvenli yapılar için yeni denetim modeli
        Antalya'da pehlivanlar sezona hazırlanıyor
        Antalya'da pehlivanlar sezona hazırlanıyor