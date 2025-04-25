Ali Babacan: Ülkede sorunlar sadece büyüyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Türkiye'de bundan sonra seçim konuşulur. Ülkede sorunlar sadece büyüyor. Bu sorunları çözebilecek bir iktidar yok. Biz muhalefet olarak Türkiye'de bir an önce seçim olsun isteriz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depreme karşı önlemler alınması gerektiğini kaydederek, “Deprem bizim coğrafyamızın bir gerçeği. 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan deprem, aslında bize ülkemizin birçok alanda ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi. Kaza 'geliyorum' demez ama deprem 'ben geliyorum' diyor. Buna rağmen hala yeterli önlem alınmıyor. 6 Şubat depreminin üzerinden geçen süreye rağmen bölgelerdeki yeniden inşa süreci son derece yavaş ilerliyor. Hükümet 650 bin konut sözü verdi ama şu ana kadar sadece 200 bin konut tamamlandı. Geri kalanı nerede? İnsanlar hala konteynerlerde yaşıyor. Biz aynı parayla 400 bin konut yapardık" dedi.

'BİR AN ÖNCE ERKEN SEÇİM ARZULUYORUZ'

Erken seçim olmasını istediklerini belirten Babacan, “Türkiye'de bundan sonra seçim konuşulur. Ülkede sorunlar sadece büyüyor. Bu sorunları çözebilecek bir iktidar yok. Biz muhalefet olarak Türkiye'de bir an önce seçim olsun isteriz. Anayasa’ya göre 2 yolu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan tek imzayla Türkiye'yi seçime götürecek. Ya da Meclis bir karar alabilir. Orada da çoğunluk gerekir. Şu an itibarıyla baktığımızda önünde 3 yılı bulunan iktidar seçim istemiyor. Biz bir an önce erken seçim olmasını arzuluyoruz. Seçimden sonra gelen hükümet ülkeyi yönetecek bilgiye ve donanıma sahip olmalı" diye konuştu.