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        Ali Babacan: Ülkede sorunlar sadece büyüyor

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Türkiye'de bundan sonra seçim konuşulur.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 18:12 Güncelleme: 25.04.2025 - 18:15
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        Ali Babacan: Ülkede sorunlar sadece büyüyor
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Türkiye'de bundan sonra seçim konuşulur. Ülkede sorunlar sadece büyüyor. Bu sorunları çözebilecek bir iktidar yok. Biz muhalefet olarak Türkiye'de bir an önce seçim olsun isteriz" dedi.

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depreme karşı önlemler alınması gerektiğini kaydederek, “Deprem bizim coğrafyamızın bir gerçeği. 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan deprem, aslında bize ülkemizin birçok alanda ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi. Kaza 'geliyorum' demez ama deprem 'ben geliyorum' diyor. Buna rağmen hala yeterli önlem alınmıyor. 6 Şubat depreminin üzerinden geçen süreye rağmen bölgelerdeki yeniden inşa süreci son derece yavaş ilerliyor. Hükümet 650 bin konut sözü verdi ama şu ana kadar sadece 200 bin konut tamamlandı. Geri kalanı nerede? İnsanlar hala konteynerlerde yaşıyor. Biz aynı parayla 400 bin konut yapardık" dedi.

        'BİR AN ÖNCE ERKEN SEÇİM ARZULUYORUZ'

        Erken seçim olmasını istediklerini belirten Babacan, “Türkiye'de bundan sonra seçim konuşulur. Ülkede sorunlar sadece büyüyor. Bu sorunları çözebilecek bir iktidar yok. Biz muhalefet olarak Türkiye'de bir an önce seçim olsun isteriz. Anayasa’ya göre 2 yolu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan tek imzayla Türkiye'yi seçime götürecek. Ya da Meclis bir karar alabilir. Orada da çoğunluk gerekir. Şu an itibarıyla baktığımızda önünde 3 yılı bulunan iktidar seçim istemiyor. Biz bir an önce erken seçim olmasını arzuluyoruz. Seçimden sonra gelen hükümet ülkeyi yönetecek bilgiye ve donanıma sahip olmalı" diye konuştu.

        'ERDOĞAN'IN ARTIK ADAY OLMASININ YANLIŞ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde aday olmasını istemediklerini belirten Babacan, “Mesele cumhurbaşkanlığı adaylığı değil. AK Parti'de 3 dönem kuralı var. Erdoğan'ın da altında imzası var. Evrensel yönetim ilkeleri açısından da doğru değil. Süreyle ve hukukla sınırlandırılması gerekiyor. Ülkeyi yönetme gücü, güç zehirlenmesine neden oluyor. Biz prensip olarak Erdoğan'ın artık aday olmasının yanlış olacağını düşünüyoruz" dedi.

        İTTİFAK AÇIKLAMASI

        Seçimlerde ittifaka karşı olmadıklarını kaydeden Ali Babacan, “Seçimlere giderken partilerin bazıları ile ittifak yapabiliyoruz. Meclis’te bir ortak grup kurduk. Adını 'Yeni Yol' koyduk. Bugün itibarıyla bir ittifak değil ama ilerde belki olabilir. DEVA Partisi seçimlere yürüyor. İttifak olur olmaz, belli değil" diye konuştu.

        Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını değerlendiren Babacan, “Ortada 4 konu var. 4 ayrı konunun paketlenip tek bir gün içinde devreye sokulmasını siyasi bir operasyon olarak görüyoruz. Bazı kritik dosyalarda yargı, iktidarın etkisi altında hareket etmek zorunda kalıyor. Seçilmiş insanlar her zaman hesap vermeye hazır şekilde işlerini yapmalılar. Denetimleri mutlaka bağımsız ve tarafsız işlemeli. Ne bağımsız ne de tarafsız olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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