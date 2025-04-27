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        Belediyeden kiralık deniz otobüsü

        ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin 2009 yılında Kaleiçi Yat Limanı ile Kemer Marina arasında yolcu taşımacılığı amacıyla satın aldığı, uzun yıllardır limanda kaderine terk edilen 3 deniz otobüsünden Termessos'un kiralanması için ihale açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 10:30 Güncelleme: 27.04.2025 - 10:35
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        Belediyeden kiralık deniz otobüsü
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        ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin 2009 yılında Kaleiçi Yat Limanı ile Kemer Marina arasında yolcu taşımacılığı amacıyla satın aldığı, uzun yıllardır limanda kaderine terk edilen 3 deniz otobüsünden Termessos'un kiralanması için ihale açıldı.

        Antalya'da 2009 yılında, Büyükşehir Belediyesi'nin Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi ile birlikte hazırladığı proje kapsamında, deniz yolcu taşımacılığının geliştirilmesi amacıyla üç yolcu gemisi satın alındı. Bugünkü döviz kurlarıyla tanesi yaklaşık 10 milyon TL’ye mal olan deniz otobüslerine 'Termessos', 'Aspendos' ve 'Olympos' isimleri verildi. Açılış töreni sonrası deniz otobüsleri Kaleiçi Yat Limanı ile Kemer Marina arasında yolcu taşımacılığına başladı.

        2009 YILINDA FAALİYETLERİ DURDURULDU

        29 Mart 2009'daki yerel seçimleri Menderes Türel'in kaybetmesi sonrası seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Akaydın, yolcu gemisi olarak da adlandırılan deniz otobüslerinin faaliyetini durdurdu. Gerekçe olarak projenin rantabl olmadığı gösterilerek, deniz otobüslerinin Akdeniz'in iklim koşullarına uygun olmadığı, öğleden sonra çıkan meltemle birlikte oluşan dalgaların yolcuları sarstığı ve ticari olarak da zarar eden bir proje olduğu dile getirildi. 2009 yılından itibaren Akaydın yönetimi tarafından faaliyeti durdurulan deniz otobüsleri, 2014 seçimleri sonrasında Menderes Türel'in seçimi yeniden kazanması ve büyükşehir belediye başkanı olması ile yeniden faaliyete geçti. Yaklaşık 3 yıl faaliyet gösteren deniz otobüsleri, 2019'da Muhittin Böcek'in Büyükşehir Belediye Başkanı olması sonrasında yeniden limanda kızağa çekildi.

        SATIŞA ÇIKARILDI, ALAN OLMADI

        42 yolcu kapasitesine sahip, her biri 16 metre boyunda, 4 metre genişliğinde ve 25,79 groston ağırlığındaki deniz otobüslerinden Aspendos, geçen süreçte diğer 2 deniz otobüsünün yedek parça tedariki için kullanıldı. Bu yüzden Aspendos atıl duruma dönüşürken, 2021 yılında diğer ikisi satışa çıkarıldı. Satış için hazırlanan ihaleye katılım olmaması nedeniyle elde kalan deniz otobüsleri için 2024 yılında ikinci ihale yapıldı. Tanesi 10 milyon TL'den satışa çıkarılan Termessos ve Olympos'a talip çıkmadı.

        BU KEZ KİRALAMA İHALESİ

        İki kez satışa çıkarılan ancak alıcı bulunamayan deniz otobüslerinden Termessos için bu kez Antalya Büyükşehir Belediyesi kiralanmasına yönelik ihale açtı. 30 Mayıs Çarşamba günü saat 15.00'te Büyükşehir Belediyesi encümen toplantı salonunda yapılacak ihalede, 16 metre boyunda 42 yolcu kapasiteli yolcu gemisinin yıllık 924 bin TL+KDV bedel ile 3 yıllığına kiralanacağı bildirildi.

        EĞİRDİR GÖLÜ İÇİN FİNANS SAĞLANAMADI

        Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, bu deniz otobüslerinin denize çok uygun olmaması, göl şartlarında kullanılabilecek özelliklerde olmaları nedeniyle Eğirdir Gölü'nde kullanılması için Eğirdir Belediye Meclisi'nde bir proje sunumu yapmıştı. Ancak o dönem Eğirdir Belediyesi tarafından deniz otobüslerini satın alabilecek finans sağlanamadı.

        KAŞ-MEİS ADASI ARASI KULLANILABİLİR

        İzzet Ünlü, bu deniz otobüslerinin rantabl kullanılabileceği alanlarla ilgili yeni öneriler sundu. Ünlü, Burdur ve Eğirdir göllerinde kullanımlarına ilişkin komşu il belediyeleriyle çalışma yapılabileceğini kaydetti. İkinci öneri olarak ise Antalya Kaleiçi Yat İşletmeciliği Kooperatifi ring hattına üye olarak sıra ile sefer yapılabileceğini belirten Ünlü, üçüncü olarak da Kaş-Meis Adası arasında yolcu taşımacılığında kullanılabileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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