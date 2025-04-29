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        Ameliyatla alınamayan tümörler dondurularak yok ediliyor

        KRİTİK yerleşimli tümörlerde kullanılan ve halk arasında 'dondurma tedavisi' olarak bilinen kriyoablasyon tekniği, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 09:42 Güncelleme: 29.04.2025 - 09:45
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        Ameliyatla alınamayan tümörler dondurularak yok ediliyor
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        KRİTİK yerleşimli tümörlerde kullanılan ve halk arasında 'dondurma tedavisi' olarak bilinen kriyoablasyon tekniği, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. Yöntem tümör tedavisinde başarılı sonuçlar verirken, hastanın aynı gün taburcu olmasına da imkan sağlıyor.

        Tümörler üzerinde uygulanan 'kriyoablasyon' adlı dondurma tedavisi, dünya genelinde özellikle Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu'daki büyük merkezlerde başarıyla uygulanıyor. Yöntem, kritik bölgelerde yerleşimli tümörlerin tedavisinde ameliyatsız çözüm sunuyor. AÜ Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özhan Özgür, kriyoablasyon tekniğinde özel iğnelerle tümöre radyolojik görüntüleme eşliğinde ulaşılarak, ani dondurma ve çözülme işlemleri ile tümörlü hücrelerin yok edilmesinin amaçlandığını söyledi.

        HASTALAR AYNI GÜN TABURCU OLUYOR

        Dr. Özhan Özgür, yöntemin sadece lokal anestezi ile gerçekleştirilebildiğini belirterek, “Bu yöntem hastalar tarafından çok iyi tolere ediliyor. Sadece lokal anestezi ile yapılabiliyor ve hastalar aynı gün taburcu olabiliyor. Bu yöntem tümöre, radyolojik görüntüleme teknikleri kullanılarak özel iğnelerle hızla ulaşıp ani donma sağlayıp sonrasında çözünmesi ile beraber tümörü öldürme, yok etme hedefini taşıyor. Son derecede başarılı bir yöntem. Orta ve uzun vadede sonuçları yavaş yavaş çıkıyor" dedi.

        'AMELİYAT YAPILAMAYAN VAKALARDA ÇOK ETKİLİ'

        Dr. Özgür, “Tek böbrekli hastalarda veya ameliyatla alınması riskli olan tümörlerde bu teknik hayati öneme sahip. Ameliyat yapılamayan vakalarda çok etkili bir alternatif sunuyor. İşlem sonrası kanama riski çok düşük. Cihazın kanamayı önleyici özel bir kapatma özelliği var. Böylece risk yok denecek kadar aza indiriliyor" ifadelerini kullandı.

        SAYILI MERKEZLERDEN BİRİ OLDU

        Orta ve uzun vadeli sonuçların umut verici olduğunu, hastaların genellikle işlemden 1-2 hafta sonra yapılan kontrollerde tümörün görünmez hale geldiğini söyleyen Dr. Özgür, “Akdeniz Üniversitesi Hastanesi olarak, kamu hastaneleri arasında bu tedaviyi destekle birlikte uygulayan sayılı üniversiteler arasındayız" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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