Rüşvet aldıkları iddia edilen 2 orman muhafaza memuru tutuklandı
ANTALYA'da orman arazisini işgal eden kişiden rüşvet aldıkları iddiasıyla, üzerlerinde 100 bin lirayla yakalanıp gözaltına alınan orman muhafaza memurları H.
ANTALYA'da orman arazisini işgal eden kişiden rüşvet aldıkları iddiasıyla, üzerlerinde 100 bin lirayla yakalanıp gözaltına alınan orman muhafaza memurları H.Ş. ve V.C.Y., tutuklandı.
Antalya Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memurları H.Ş. ve V.C.Y.’nin Serik ilçesindeki bir orman arazisini işgal eyleminden dolay, yasal işlem yapmamak için E.T.'den 100 bin lira istedikleri yönünde bilgiye ulaşılması üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Ekipler, Kepez ilçesinde buluşulan konumda H.Ş. ve V.C.Y.'yi, üzerlerinde 100 bin lira ile birlikte yakaladı. 2 şüpheli 'Rüşvet' suçundan sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
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