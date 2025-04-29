1,5 milyon avro değerindeki arsanın sahte kimlikle satıldığı iddiası (2)

Alanya 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kestel Mahallesi 904 ada 74 parselde bulunan arsanın 3'üncü kişilere devir ve temlikini önlemek için ihtiyati tedbir kararı konulmasına, kararın Alanya Tapu Müdürlüğü’ne resmi yazıyla bildirilmesine hükmetti.

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