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        1,5 milyon avro değerindeki arsanın sahte kimlikle satıldığı iddiası (2)

        İHTİYATİTEDBİR KARARI VERİLDİAlanya 6.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 17:30 Güncelleme: 29.04.2025 - 17:30
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        1,5 milyon avro değerindeki arsanın sahte kimlikle satıldığı iddiası (2)
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        İHTİYATİTEDBİR KARARI VERİLDİ

        Alanya 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kestel Mahallesi 904 ada 74 parselde bulunan arsanın 3'üncü kişilere devir ve temlikini önlemek için ihtiyati tedbir kararı konulmasına, kararın Alanya Tapu Müdürlüğü’ne resmi yazıyla bildirilmesine hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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