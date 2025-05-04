Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Turkish Airlines Open biletlerine golf tutkunlarından yoğun ilgi

        DÜNYANIN en ünlü golfçülerini 8-11 Mayıs'ta Antalya Belek'teki Regnum Carya Golf Kulübü'nde buluşturacak Turkish Airlines Open Turnuvası'nın biletlerine golf tutkunları yoğun ilgi gösteriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 11:04 Güncelleme: 04.05.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turkish Airlines Open biletlerine golf tutkunlarından yoğun ilgi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DÜNYANIN en ünlü golfçülerini 8-11 Mayıs’ta Antalya Belek’teki Regnum Carya Golf Kulübü’nde buluşturacak Turkish Airlines Open Turnuvası’nın biletlerine golf tutkunları yoğun ilgi gösteriyor.

        DP World Tour’un 2025 yılında Avrupa kıtasındaki ilk organizasyonu olma özelliğini taşıyan Turkish Airlines Open için geri sayım başladı. 8-11 Mayıs tarihlerinde Belek’teki Regnum Carya Golf Kulübü’nde sekizinci kez düzenlenecek turnuvada Avrupa ve dünya golfünün yıldızları sahaya çıkacak. Altı yıllık aranın ardından yeniden ülkemizde yapılacak turnuvada aralarında Türk pro ve amatörlerin de yer alacağı 156 oyuncu sahaya çıkacak.

        BİLETLERE YOĞUN İLGİ

        tixero.eu sitesi üzerinden satışa çıkan turnuva biletlerine büyük ilgi olduğu öğrenildi. Golfseverler ister günlük isterse kombine bilet alarak turnuvayı Regnum Carya sahasında takip edebilecek. Organizasyonun VIP biletleri de aynı site üzerinden satın alınabilecek. Dünyanın en iyi oyuncularını herkesin izleyebilmesi için bilet fiyatlarını makul seviyede tuttuklarını belirten Turkish Airlines Open organizatörü Kemal Taşkınlı, “Golf ile ilgilenen her yaştan herkesi bu büyük şölene bekliyoruz. Özellikle golf oynayan gençler ve miniklerin ünlü oyuncularla birlikte yürümeleri, onların hareketlerini yakından izlemeleri eşsiz bir deneyim olacak” şeklinde konuştu.

        GOLFÜN YILDIZLARI BELEK’TE

        Toplam ödülü 2 milyon 750 bin dolar olan turnuvada aralarında 2025 Avrupa Ryder Cup kaptanı Luke Donald, 2013 yılı Turkish Airlines Open ikincisi Jamie Donaldson, 2018 yılı Turkish Airlines ikincisi Haotong Li, Ryder Cup Avrupa takımının eski oyuncuları Nicolas Colsaerts, Andy Sullivan ve Rafa Cabrera-Bello gibi ünlü isimler mücadele edecek.

        Organizasyonda üç Türk profesyonel Ediz Kemaloğlu, Taner Yamaç ve Leon Açıkalın ile birlikte iki amatör oyuncu İbrahim Tarık Aslan ve Can Gürdenli de wild card ile oynayacak.

        SON ŞAMPİYON TYRELL HATTON

        İlk kez 2013 yılında düzenlenen Turkish Airlines Open’da aralarında Tiger Woods, Justin Rose, Lee Westwood, Colin Montgomerie, Danny Willett, Tyrrell Hatton, Padraig Harrigton, Tommy Fleetwood, Ian Poulter, Martin Kaymer ve Thomas Bjorn’un da bulunduğu birçok efsane isim sahaya çıkmıştı. 2019 yılında Montgomerie Maxx Royal Sahası’nda düzenlenen son Turkish Airlines Open, Avrupa Turu tarihinde üçüncü kez altı oyuncunun yer aldığı play-off’a sahne olmuş, spot ışıkları altında Benjamin Hebert, Kurt Kitayama, Victor Perez, Matthias Schwab ve Erik van Rooyen’ı geçen Tyrrell Hatton kupaya uzanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sobadan sızan gaz bir aileyi yok etti
        Sobadan sızan gaz bir aileyi yok etti
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        Hangi ülkelerde zorunlu askerlik var?
        Hangi ülkelerde zorunlu askerlik var?
        Metrodaki zamanı verimli geçirme rehberi
        Metrodaki zamanı verimli geçirme rehberi
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Havuzda baygın bulunan kız çocuğu kurtarılamadı
        Havuzda baygın bulunan kız çocuğu kurtarılamadı

        Benzer Haberler

        26. Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali'nde rap konseri düzenlendi
        26. Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali'nde rap konseri düzenlendi
        Düğünde altın alamayanlar imitasyon takıya yöneldi
        Düğünde altın alamayanlar imitasyon takıya yöneldi
        Deniz suyunda sıcaklık artışı; yaz aylarında bakteri riski yükseldi
        Deniz suyunda sıcaklık artışı; yaz aylarında bakteri riski yükseldi
        Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'na doğru
        Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'na doğru
        Şarkıcı Sıla, Antalya'da müzikseverlerle buluştu
        Şarkıcı Sıla, Antalya'da müzikseverlerle buluştu
        Alanyaspor-Kayserispor maçının ardından
        Alanyaspor-Kayserispor maçının ardından