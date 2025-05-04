Turkish Airlines Open biletlerine golf tutkunlarından yoğun ilgi

DÜNYANIN en ünlü golfçülerini 8-11 Mayıs’ta Antalya Belek’teki Regnum Carya Golf Kulübü’nde buluşturacak Turkish Airlines Open Turnuvası’nın biletlerine golf tutkunları yoğun ilgi gösteriyor.

DP World Tour’un 2025 yılında Avrupa kıtasındaki ilk organizasyonu olma özelliğini taşıyan Turkish Airlines Open için geri sayım başladı. 8-11 Mayıs tarihlerinde Belek’teki Regnum Carya Golf Kulübü’nde sekizinci kez düzenlenecek turnuvada Avrupa ve dünya golfünün yıldızları sahaya çıkacak. Altı yıllık aranın ardından yeniden ülkemizde yapılacak turnuvada aralarında Türk pro ve amatörlerin de yer alacağı 156 oyuncu sahaya çıkacak.

BİLETLERE YOĞUN İLGİ

tixero.eu sitesi üzerinden satışa çıkan turnuva biletlerine büyük ilgi olduğu öğrenildi. Golfseverler ister günlük isterse kombine bilet alarak turnuvayı Regnum Carya sahasında takip edebilecek. Organizasyonun VIP biletleri de aynı site üzerinden satın alınabilecek. Dünyanın en iyi oyuncularını herkesin izleyebilmesi için bilet fiyatlarını makul seviyede tuttuklarını belirten Turkish Airlines Open organizatörü Kemal Taşkınlı, “Golf ile ilgilenen her yaştan herkesi bu büyük şölene bekliyoruz. Özellikle golf oynayan gençler ve miniklerin ünlü oyuncularla birlikte yürümeleri, onların hareketlerini yakından izlemeleri eşsiz bir deneyim olacak” şeklinde konuştu.