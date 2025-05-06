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        Antalya'da Hıdırellez coşkusu; dilekler denizle buluştu (2)

        DİLEKLERAKDENİZ'İN MAVİLİKLERİNE UĞURLANDIAntalya'da baharın müjdecisi Hıdırellez, Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle karşılandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 10:36 Güncelleme: 06.05.2025 - 10:40
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        Antalya'da Hıdırellez coşkusu; dilekler denizle buluştu (2)
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        DİLEKLERAKDENİZ'İN MAVİLİKLERİNE UĞURLANDI

        Antalya'da baharın müjdecisi Hıdırellez, Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle karşılandı. Kaleiçi Yat Limanı'ndan sabahın ilk ışıklarıyla teknelere binen yüzlerce kent sakini, dileklerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da Antalyalılara eşlik etti. Bu yıl 4 tekneyle gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 600 kişi katıldı. Dilekler, Hıdırellez geleneğine uygun şekilde gece gül ağacının dibine gömüldü. Sabahın erken saatlerinde yeniden çıkarılan dilekler, teknelere binilerek denize götürüldü. Saat 05.30'da limandan hareket eden teknelerde katılımcılara simit ve çay ikram edildi. Kaleiçi'nin tarihi dokusu ve Akdeniz'in eşsiz manzarası eşliğinde dilekler, güneşin doğuşuyla birlikte serin sulara bırakıldı.

        Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Hıdırellez'in birlik, umut ve yenilenmenin sembolü olduğunu belirterek, “Bugün baharın habercisi Hıdırellez. Yıllardır süren bir gelenek. Bir Hıdırellez sabahında daha komşularımızla birlikteyiz. İnsanlarımız, kendileri, sevdikleri ve ülkeleri için en içten dileklerini Akdeniz'le buluşturuyor. Tüm dileklerin kabul olmasını; ülkemizde barışın, huzurun, refahın ve dayanışmanın artmasını temenni ediyorum" dedi.

        Etkinliğe ikinci kez katılan Ayşegül Ermiş, “Allah'tan herkes için sağlık, afiyet ve huzur diledik" dedi. Katılımcılardan Hanife Altıkardeşler Perçin ise sağlık ve huzur başta olmak üzere kişisel dileklerde bulunduğunu belirtti.

        Etkinliği farklı ve özel bulduğunu dile getiren Perçin, “Başka şehirlerde yaşayan arkadaşlarım bu etkinliği duyunca çok ilginç buluyor. Denizin olması bizim için büyük bir şans" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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